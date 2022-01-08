新冠肺炎｜花旗據報成華爾街大行首例　員工未接種疫苗月底被解僱

新冠肺炎在全球肆虐已2年，疫情時平穩，時升溫。為免疫情擴散，多國政府既實施社交距離措施，亦不斷推動居民接種疫苗，不少國家或地區居民已接種2針，甚至已接種第3針。在接種疫苗日趨平常之際，有金融機構指出若員工在本月14日前未接種疫苗，除非獲得醫生豁免，否則本月底僱傭合約會被終止。

據一份由《路透》看過的花旗銀行發出的備忘錄指出，位於美國的員工若在本月14日仍未接種疫苗，除非獲得豁免，否則會被要求放無薪假，並有機會在本月底被終止僱傭合約。該行有機會成首家實施強制接種疫苗的華爾街大行。

花旗在去年10月宣布實施有關員工須接種疫苗規定，如今成為首家採取嚴格接種疫苗規定的金融機構。報道引述消息人士指出，到目前為止，該行已有逾90%員工已接種疫苗，相關數字更迅速增加。消息人士亦指出，該行不同部門亦訂出不同的強制接種疫苗時間表。

目前金融業正思考如何讓員工安全回到辦公室工作，並在Omicron變種病毒影響下，讓業務回復正常。

至於其他大行如高盛﹑摩根士丹利及摩根大通等，已通知未接種疫苗者留在家中工作。

除卻花旗外，亦有其他美國企業如Google﹑聯合航空等，實施「沒接種沒工作」政策，惟各家企業規定嚴格程度不一。

香港花旗會否實施類似安排？香港花旗發言人指出，相關安排只影響美國本地而已。