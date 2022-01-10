港股已死？　溫傑派定心丸　李卓穎有元宇宙心水股｜財經加零一

踏入2022年，全球經濟仍要面對新冠疫情、地緣政治等影響，美國聯儲局突然「轉鷹」，更嚇窒一眾投資者。《香港01》財經節目「財經加零一」，舉行一連四集的「2022投資攻防」與不同嘉賓討論對股市、樓市、宏觀經濟，以致虛擬貨幣等前景。



今日（10日），就請來光大證券國際財富管理策略師溫傑，以及富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎，分析今年股市投資部署。屆時香港01 App、 財策薈Facebook專頁，以及﻿財策薈Youtube channel將會播出。



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2021年環球股市各異，即使在疫情下大爆發下，美股年內逾70次創新高。然而，本港堅守「清零」目標，間中錄得零星個案，股市表現卻疲憊不堪，當中很大程度已「A股化」的港股大受內地監管政策所致。

對於有不少聲音指「港股已死」，光大證券國際財富管理策略師溫傑不認同此說法，笑言若港股已死，他便要轉行。他認為港股已經下跌不少，不利因素盡出或成「敗部復活」的契機，又重申光大證券國際對明年恒指的目標維持27500點。

七小福如足球隊

溫傑認為港股今年將呈現先平穩後高的走勢，並提到該行早前推薦的「七小福」，未有特別看好其中哪一隻，認為七小福如足球隊組成，有前鋒、中場、後衛，各有所長。至於如何配置，溫傑認為內需、金融相對保守，較進取的投資者或可配置更多於潔淨能源。

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李卓穎：通脹行情利好金融、消費股

富昌證券環球投資策略副總裁李卓穎則認為，美股雖然在2021年上升不少，但仍然比港股看高一線。不過，在美聯儲收水及加息的預期下，她認為中小型科技股仍然受累於殺估值的影響，暫時未能估底。相反，較能受惠的行業包括舊經濟類，例如金融股、有加價能力的消費股，包括必須消費品及奢侈品消費。

去年新興投資主題元宇宙冒起，李卓穎認為有兩隻相關的個股可以特別留意，分別是Nvidia（NVDA）及Unity（U）。她認為雖然兩隻股票都屬於元宇宙概念，但由於前者是硬件相關，後者則是遊戲開發相關，在殺估值的情況下，前者具防守性，而後者則首當其衝。