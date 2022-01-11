比高盛還激進！　摩根大通料聯儲局今年不止加息四次

繼高盛之後，摩根大通也預計，今年聯儲局加息次數會超過最近聯儲自身預期的次數。

綜合媒體報道，美國資產規模最大銀行摩根大通的CEO戴蒙1月10日表示，要是聯儲局今年只加息四次，那才是他吃驚的事。

他說，「通脹可能比他們（聯儲局）以為的情況還糟，他們加息的次數可能比大家認為的多。如果只加四次，我個人會感到吃驚。」

儘管聯儲局加息次數可能超出投資者預期，戴蒙仍看好經濟增長，稱今年可能是美國自上世紀30年代大蕭條以來增長最好的一年，明年可能也表現很好。

戴蒙的信心來自美國消費者強健的資產負債表。他說，消費者的資產負債表形勢比以往都好，他們目前的支出水平比疫情爆發前高25%。他們的債務償付比率（DSR）是我們有紀錄50年來最好的水平。

雖然看好經濟增長，但戴蒙認為，投資者可能因為聯儲局的行動面臨股市動盪。因為加息，今年股市會有很大的波動，投資者要調整預期。

戴蒙講話前，高盛最新公布的研報更新了聯儲局加息和縮減資產負債表（縮表）的預測時間，認為聯儲局今年可能加息四次，除了去年12月中旬預計的加息時間3月、6月和9月，高盛還增加了12月這一加息預期時點。

高盛還將縮表的啟動時間從今年12月提前到7月，稱屆時通脹可能仍遠高於目標，所以高盛不再認為加息將被縮表取代。

高盛和戴蒙對聯儲局加息次數的預期都比聯儲新近預測更激進。