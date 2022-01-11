美股趨波動　恒指挑戰裂口　龍湖擬發債世茂認或賣資產｜港股早評

美股昨晚表現波動，其中納指更是一度瀉約2.7%後拗腰轉升，市場擔憂美國加息步伐加快。港股昨升253點或1%，報23746點，挑戰去年12月13日至14日的23817點至23936點的下跌裂口阻力。

內地媒體報道，騰訊（0700）擬收購由小米（1810）注資成立的遊戲手機公司黑鯊科技，作為布局元宇宙關鍵一步。收購完成後，黑鯊科技整體將併入騰訊首席運營官任宇昕主導的平台與內容事業群（PCG）。

近期阿里巴巴 （9988）自身及旗下公司人事變動多，微博 （9898） 發公告指，阿里巴巴主席張勇辭任微博董事會，即日（10日）起生效，同時，阿里巴巴集團首席市場官董本洪將接任成為微博董事。

龍湖（0960）間接附屬公司重慶龍湖企業拓展有限公司將於1月13日和14日公開發行2022年公司債券，發行規模為不超過28億元人民幣。

龍湖發債明定價 世茂認潛在出售資產可能

龍湖（0960）間接附屬公司重慶龍湖企業拓展有限公司將於1月13日和14日公開發行2022年公司債券（第一期），發行規模為不超過28億元人民幣，並分為為期6年告和8年兩個品種，票面利率詢價區間分別為3.15%至4.15%及3.60%至4.60%，最終票面利率將於明日據簿記建檔結果確定。龍湖為少有在去年銷售錄得增長的內房，公司去年累計實現合同銷售金額2,900.9億元人民幣，按年上升7.2%。同時，公司又計劃分拆旗下物業管理業務的龍湖智創生活上市。

中國成都市房地產業商會昨日表示，1月7日（上周五）召開了房地產開發企業信用建設座談會，龍湖、中海、卓越、中鐵建（01186）及中建等房企有份參會。會議就企業在開發經營過程中如何加強和提升企業信用等級、享受信用激勵政策和進行企業信用修復等方面，進行了深入交流和討論。

另外，世茂（0813）澄清，基金下的借款人並非公司附屬。集團兩間附屬已就基金下的借款人的財務責任提供擔保。據公司了解，借款人及基金正討論還款安排。截至目前，公司並無到期應付的資產擔保證券。公司並未就出售上海世茂國際廣場訂立初步協議。此外，公司正與若干潛在買家就出售若干物業進行討論，在合適條件下會考慮出售部分資產以降低集團的負債。

美股趨向波動，納指更一度急瀉2.7%後拗腰回升。

美股連跌後好友低位撈貨

美股趨向波動，道指一度跌591點後收窄，收市挫162點或0.5%，報36068點，連跌4日。標指曾挫2%，收市縮窄跌幅至0.1%，報4670點，連跌5個日。納指更一度急瀉2.7%，創去年以來10月低，亦一度插穿200天線（約14690點），但收市拗腰轉為微升0.1%，報14942點。

市場預期美聯儲將採取積極措施來遏制通脹。摩根大通首席執行官兼董事長戴蒙表示預計今年美聯儲加息超過4次，他甚至指「如果美聯儲只加息四次，他會感到驚訝」。高盛又預料，聯儲局今年將加息4次，並最快於7月開始縮減資產負債表。美聯儲主席鮑威爾在聽證會中發言，稱疫情後的經濟可能與之前擴張有所不同，聯儲局追求達到經濟目標需要考慮到這些差異，貨幣政策必須有廣泛性和前瞻性的視角，與不斷變化的經濟保持同步。