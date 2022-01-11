中證監：支持符合條件內地企業赴港上市融資

中國證監會副主席方星海周一（10日）表示，支持符合條件的內地企業赴港上市融資，支持企業依法合規赴境外上市。

據《證券時報》1月11日報道，方星海1月10日在參加2022年第十五屆亞洲金融論壇時表示，中國證監會一直以來支持符合條件的內地企業赴港上市融資，近期證監會就境內企業赴境外上市相關制度規則公開徵求意見，相關規則的推出，將進一步增加內地企業境外上市監管制度的穩定性和可預期性，更好地支持企業依法合規赴境外上市。

方星海指出，近年來，內地和香港兩地資本市場的密切合作沒有受到疫情和國際環境的影響，在市場、產品、機構、監管等領域的務實合作不斷呈現新亮點、取得新突破。市場與產品互聯互通方面，雙方支持不同投票權架構公司、尚未盈利的生物科技公司和科創板股票先後納入滬深港通標的，推動ETF互通產品順利實施。

機構互設方面，已有9家港資合資證券公司、2家港資合資基金管理公司和1家港資全資期貨公司在內地展業，34家內地證券公司、25家內地基金公司和17家內地期貨公司在香港展業。監管合作方面，兩地證監會定期召開高層和工作層面會議，健全完善了跨境風險防範、跨境衍生品監管等合作機制，在日常監管、執法和訊息交換、人員交流等方面合作日益密切順暢，為兩地市場平穩運行提供了有力監管保障。

方星海指出，香港作為連接中國內地與國際金融市場的紐帶作用進一步加強，中國證監會將繼續支持香港鞏固和提升國際金融中心地位，進一步推動形成兩地資本市場優勢互補、協同發展的良好局面。