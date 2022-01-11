邱達根向財政司提建議　創業板變創科板　設虛擬資產管理系統

立法會科技創新界議員邱達根昨日（10日）下午參與財政預算案網上諮詢，向財政司司長陳茂波提出多項建議，包括將「創業板」改革為「創科板」﹑設立虛擬貨幣相關的資產管理系統﹑透過未來基金加強推動香港創科發展等。

邱達根認為「創業板」已失去當日成立時功能，未能成較早期的成長型企業集資，特別是近年冒起的科創企業，因此建議政府展開新一輪諮詢，將「創業板」轉變成「創科板」。企業上市要求須跟隨生物科技企業18A上市規則的相關要求，包括市值達15億元或以上﹑管理層最近2年不變﹑有最少1年經營現金等。其中目前上市規則第18A章要求是相關公司曾獲較大規模的專業基金投資，以確認該公司估值。

邱達根的建議為新的「創科板」亦應要求申請上市的科技企業，需要最少有3家專業基金投資者投資，以確認其價值；並建議新的「創科板」只接受香港公司申請，鼓勵國際優秀科技團隊到港創業。

就有關虛擬資產管理業務發展，邱達根認為虛擬資產乃是龐大市場，香港作為國際資產管理中心，政府應積極研究如何做好風險相對低的上游資產管理，包括是否可以透過完善現有虛擬資產監管制度，並將虛擬貨幣相關的資產管理納入監管範圍，認為可有助吸引較大規模的資產管理公司，及另類投資公司在港發展。