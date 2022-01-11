瑞銀汪濤料內地兩會前後再降準機會高　人民幣輕微眨值至6.5

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤於記者會上表示，預計今年一季度內地GDP增長可能依然乏力，估計人行今年將進一步推出財政寬鬆措施, 包括加快專項債發行及減免部分稅項，同時貨幣政策亦會偏寬鬆，人行今年至少再下調存款準備金率一次，估計時機將在兩會前後的3月或4月。



不過，她認為人行不會下調政策利率，原因主要是兩方面，一來是憂慮減息會帶來的經濟泡沫，特別是房地產行業正處於調控階段，二來是由於目前內地的實際利率水平已經很低，對經濟增長並未有造成制約，因此政策重點會在寬信貸為主，而不是調低基準利率。

對於人民幣匯率走勢，她預期全年貶值約2%，到年底會跌至6.5兌一美元水平，主要是由於美國步入加息周期，今年有機會加息三次，令中美兩國利差收窄。不過她形容人民幣整體貶值壓力輕微，因為中國對美仍然存在龐大的貿易順差。

瑞銀證券中國利率市場策略分析師夏愔愔表示，預計2022年中國利率債凈供給9.4萬億人民幣(下同)，包括國債2.7萬億元、地方債4.3萬億元、政策性銀行債2.4萬億元。預計2022年上半年利率債凈發行略高於下半年，上半年地方債發行節奏將會加快，以支持基建投資。

在內地債市需求方面，在中國國債納入富時世界國債指數(WGBI)的前提下，該行預計2022年債市外資流入規模在1000至1250億美元(其中約860至1000億美元流入國債市場)，她形容總體外資流入規模和去年大致相近，變化不大。

同時預計10年期中國國債收益率在2022年第三季可能上升至3.3%左右，隨著GDP同比增速見頂和信貸增速走弱，在年底回落至3%左右。