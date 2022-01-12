德國據報天然氣儲備將耗盡　政府擬向低收入家庭發供暖補貼

據《央視網》援引《德國每日新聞》周三（12日）報道，歐洲天然氣價格居高不下，市場形勢依然嚴峻，德國能源運營商正在調整供應缺口，而消費者則必須支付更多的費用。運營商表示，目前天然氣的批發價格暫時沒有繼續上漲，但企業已經對供應安全提出了擔憂，德國的天然氣儲備也正在耗盡。

德國天然氣協會表示，目前德國的天然氣儲備太低，尤其是南部地區，目前的儲備量僅佔53%，遠低於往年平均水平。協會主席凱勒表示，未來幾周可能會出現供應缺口，尤其是對於大型企業消費者而言，在供應合同中存在中斷條款的對象都有可能面臨斷供。

能源供應商也警告，到4月初，北萊茵-威斯特法倫州的發電廠甚至可能中斷運營，這也可能導致電力市場出現供應短缺。

德國政府擬發供暖補貼

目前，歐洲天然氣市場的價格穩定在高位，每兆瓦時天然氣的價格大約為80歐元。分析人士認為，即使在冬季供暖期過去之後，天然氣交易市場的期貨價格仍將維持在70歐元每兆瓦時以上，遠高於往年的價格。供應商表示，消費者不用擔心冬季供暖中斷的風險，但長期來看，消費者必須支付更多的費用。

根據德國門户網站的模型，終端消費者支付的費用將上漲50%以上，低收入家庭將受到能源價格上漲的更大影響。德國聯邦建築部長蓋維茨日前表示，德國政府正在計劃向70萬户低收入家庭提供135歐元的一次性供暖補貼。