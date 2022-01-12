法興：恒指最牛睇28200　料引伸波幅先跌後升　次季部署窩輪較佳

法興發表2022年窩輪及牛熊證市場展望，法興證券上市產品銷售部副總裁蔡秀虹指，2021年窩輪成交金額及佔比重越牛熊證，窩輪每日平均成交額達107億元，按年上升19%；牛熊證每日平均成交額約88億元，按年跌4.7%。該行預計，輪證整體成交將會連續三年上升，並預計大市成交佔比達15%。

去年輪證新上市產品數目創新高，全年接近6萬隻，個股的輪證市場焦點仍然集中在ATM，騰訊佔18.8%、阿里佔10.7%、美團佔10.3%。蔡秀虹指，投資者傾向以高槓桿作短線部署，最多成交的窩輪的槓桿介乎10倍至12倍，相對於是中期的價外輪，大約是3至4個月的條款。牛熊證方面，投資者亦傾向以接近收回水平的牛熊證作部署。

董事周翰宏指，今年大市有機會是轉勢年，首季波幅較大，要留意息口敏感銀行股、A股相關金融類、綠色能源、EV產業、AMTX為首的平台經濟股。當中包括滙豐（0005）、恒生（0011）、中銀（2388）、中信證券（6030）、海通證券（6837）、 南方A50（2822）、華夏300（3188）、比亞迪（1211）、贛鋒鋰業（1772）、小鵬（9868）。

輪證方面，周翰宏認為，由於輪證是炒波幅產品，引伸波幅將影響價格表現，預計今年一些新經濟股的引伸波幅先跌後回升。策略上，他認為第一季引伸波幅較大機會回落，故此以窩輪部署不太理想，應以牛熊證在低位部署，選擇較遠收回價，視作正股部署。等待走勢向好，完成反彈整固後，屆時引伸波幅回落，再以窩輪部署。

對於明年恒指的預測，法興證券認為恒指明年最樂觀可上望28200點，中間點為25000點，最悲觀則看20200點。該行認為，恒指今年下試20200點的概率較低，或者要重磅股ATMX突然迎來重大的政策風險，而新經濟股以外的公司估值已經相當低廉，難有再下跌的空間，故此新經濟股拖累大市的機會較大。