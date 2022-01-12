中銀香港料今年股市續跑贏債市　建議超配A股及港股

中銀香港（2388）資深經濟研究員蔡永雄指出，聯儲局平均通脹目標略為延遲了加息的必要性，現時縮減買債提速，亦為今年溫和加息提供了空間，美國國債短息升幅領先長息，隨著美國通脹高企、就業改善，美國債長息上升將高於短息，使收益率曲線上升，傳統上利好股市表現，預計今年股市或繼續跑贏債市，尤其是亞太區市場。

他又指，香港於政策整體維持不變下，低息環境持續，預期今年樓市平穩發展。而本港拆息短期內或受新股活動、季結、年結影響而波動，惟銀行體系結餘在金管局續增發外匯基金票據後仍維持高水平，預期今年上半年港元流動性充裕，港元匯率徘徊於7.8左右。下半年則視乎美國加息步伐，料中美息差為30點子，對拆息影響不大，出現資金流出香港的情況亦較微。

資產配置方面，中銀香港認為，大類資產配置順序為股票、債券、黃金、商品，建議標配美股、歐股、中國利率債、中國信用債、黃金，超配A股、港股、澳元及中國可轉債，低配美國國債及原油。

環球經濟方面，中銀香港首席經濟學家鄂志寰表示，全球經濟增長續高於趨勢水平，內地經濟靠穩，預計今年全年GDP增長5%至5.5%之間，而香港經濟增速逐漸回復，但全球通脹、中美關係、貨幣政策調整帶來不確定性。若美國貨幣政策加快轉向，或為香港經濟、資產市場和資金流向帶來壓力，料今年全年本港經濟增長3%。