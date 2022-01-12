金管局發布加密資產和穩定幣討論文件　余偉文《匯思》撰文談監管

金管局今日（12日）發布一份關於加密資產和穩定幣的討論文件（文件），邀請業界和公眾就有關的監管模式提出意見。

文件闡述了金管局就加密資產，尤其是用作支付用途的穩定幣的監管模式的構思。該模式參考了國際建議、本地和其他主要地區的市場和監管情況，以及用作支付用途的穩定幣的特點等。金管局亦在文件中以問與答的形式聚焦一些議題，促進持份者分享意見。

金管局總裁余偉文表示，加密資產的迅速發展，尤其是穩定幣，是國際監管機構關注的課題，因其可能為貨幣和金融穩定帶來風險。金管局一直密切留意相關發展，並希望主動向業界和公眾分享該局的想法。金管局歡迎持份者提出意見，並會在這個範疇制訂一個風險為本、務實和靈活的監管制度。

金管局︰集中三方面處理加密資產帶來的影響

余偉文並於《匯思》撰文稱，金管局一方面歡迎金融創新帶來的好處，同時亦明白有必要監察及處理相關發展可能帶來的風險。其中金管局特別關注加密資產近年顯著發展及其與金融體系關連日益加深這個課題。在這方面，金管局在參考國際標準後，將以風險為本，以及「相同風險，相同監管」的方法，監管相關機構和活動。當中考慮的角度包括貨幣及金融穩定、用戶及投資者保障，以及可能涉及的詐騙與洗黑錢活動等。

文章指，金管局觀察到加密資產的市值有顯著增長（估計約達2.2萬億美元） ，在參考國際標準後，金管局目前集中從三方面處理加密資產所帶來的影響，它們分別為可作支付用途的穩定幣、有關加密資產的投資者保障，以及認可機構與加密資產的業務關連，以履行金管局維持香港貨幣及銀行體系穩定的職責。

就穩定幣，余偉文指出，基於穩定幣的性質及預期被用作支付的用途，它們很有可能與主流金融體系以至日常商業、金融及經濟活動產生比較廣泛及頻密的關連。因此，確保用作支付用途的穩定幣的相關安排及活動安全和穩健至關重要。金管局從市場上觀察到，用作支付用途的穩定幣及其錢包的功能與儲值支付工具相似。按照「相同風險，相同監管」的原則，金管局正在審視是否有需要調整現有的監管框架，例如在《支付系統及儲值支付工具條例》之下，確保用作支付用途的穩定幣在香港受到適當的監管。

至於投資者保障，余偉文稱，必要促進投資者教育及加強產品披露，金管局與證券及期貨事務監察委員會現正合作制定對認可機構提供加密資產相關中介服務時在投資者保障方面的監管預期。

認可機構業務上與加密資產的關連方面，認可機構在業務上與加密資產出現的關連正逐漸增加，金管局正研究這方面的監管重點。視乎關連的形式，以及加密資產的實質結構及性質，主要監管事項的牽涉範圍相當廣闊，包括用戶保障、信用風險、市場風險、業務操作風險、金融罪行風險（包括欺詐以及洗錢與恐怖分子資金籌集風險），以及認可機構對這類資產的直接風險承擔是否按照巴塞爾銀行監管委員會建議的相關國際標準而作出審慎處理。財務行動特別組織亦已更新建議，處理虛擬資產（包括穩定幣）的洗錢及恐怖分子資金籌集風險。認可機構在與加密資產服務提供者建立業務關係前，應嚴格評估本身就不同類別風險的承擔，並制定適當的風險緩減措施。金管局即將向認可機構發出通告，就上述事宜提供更詳細的監管指引。

料今人7月前制訂計劃

余偉文補充，金管局會密切留意形勢的變化，保持開放的態度，並在制定監管制度的細節時保持適當的靈活性。該局亦正積極參與相關的國際討論。作為金融穩定理事會的成員地區，本港預計會在2022年7月前制訂計劃，按照理事會的建議，引入新的或調整現有的監管制度。