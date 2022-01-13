樊綱：「中國房地產沒泡沫」說法被歪曲　指並無系統性風險

針對「中國房地產沒有泡沫」的說法在網上引發爭議，中國著名經濟學家、中國經濟體制改革研究會副會長樊綱昨天表示，自己的說法被歪曲了，他的意思不是說沒有風險，而是說沒有系統性的風險。

據中國媒體《新京報》1月12日報道，樊綱11日獲頒「中國夢杯·中國經濟新聞人物——2021十大經濟年度人物」。談及此前在網絡引發熱議的「中國房地產沒有泡沫」的說法，他在活動現場回應說：「我說的是我們現在沒有一個系統性的風險，也就是說沒有像當年日本的房地產、當年中國香港的房地產（一樣），泡沫正在往起鼓，這時候需要一個危機、需要一個崩盤來去糾正。」

樊綱進一步解釋稱：「過去10年我們政府採取了一系列的措施，包括限購等，用行政手段壓泡沫，擠出投機性的資本。從這個角度講，我們沒有那種正在往起鼓的泡沫的風險，但是仍然有結構性的問題，大城市、小城市、人口流入、人口流出，還有企業的風險，有些企業用槓桿投這個投那個，不是說沒有風險，但是沒有系統性的泡沫。」

樊綱在去年12月8日的一個活動中說，中國沒有那種大泡沫要破裂導致金融危機的風險，「如果現在全國的房地產市場都是價格暴漲，或者都是到了一個高位，這時候泡沫要破裂才屬於系統性風險」。