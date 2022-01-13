內房｜晨星：中央應支持世茂等「優質房企」融資

內房企業近日傳來不少利好消息，包括傳出放寬「三條紅線」調控措施，針對出現問題企業旗下項目的承債式收購，相關併購貸款不再計入「三條紅線」；同時亦制定需要流動性支持房企名單，共涉11家內房企，有大行估計，由中國恒大（3333）所引發的市場風險已見頂，但負面影響仍籠罩著中國房地產行業。

晨星高級股票分析師陳貞瑋（Cheng wee Tan）指出，信用評級下跌導致內地房地產行業的流動性壓力急劇增長，進一步限制房企進入資本市場，若要重振市場信心，政府應為世茂（0813）等符合「三道紅線」的優質房企提供融資支持，除針對流動性的短期政策寬鬆外，亦可以通過銀行債券轉貸款，或者引導國企向優質房企購買資產，以准再融資的形式為優質房企提供支援。

內房銷售或持續疲軟至明年上半年

不過，陳貞瑋亦相信，內地房地產銷售疲軟的情況，將持續至今年，買家情緒仍在受到開發商信貸事件的負面影響。鑒於預售環境不佳，開發商很可能推出激勵措施，並考慮買家的低迷情緒，縮減可售資源，預料疲軟態勢將至少延續至明年上半年。

鑒於較高的信用風險，晨星已於去年12月下旬，下調部分中型內房的公允價值評估，隨著民營開發商市場份額的萎縮，預計國企的市場份額將迎來增長，看好中海外（0688） 和華潤置地（1109） ，其擁有雄厚的財務資源，並且更善於把握機會。

市傳多家大型「優質房企」已獲銀行通知將放寬「三條紅線」要求。（資料圖片）

傳內地放寬針對房地產行業的調控措施

內地為限制內房商的信貸水平，推出「三條紅線」的調控措施，令相關企業難以融資，資金流動性大減下，間接導致包括中國恒大（3333）、佳兆業（1638）等多家內房財務「爆煲」。

惟較早前內媒《財聯社》及多家外電引述消息指，多家大型「優質房企」已獲銀行通知將放寬「三條紅線」要求，針對出現問題企業旗下項目的承債式收購，相關併購貸款不再計入「三條紅線」，意味多家陷入財困內房或可透過大舉出售項目套取現金。

另一方面，有內地傳媒引述市場消息稱，央行已制定需要流動性支持房企名單，共涉11家內房企，包括融創中國（1918）、世茂集團（0813）、中梁控股（2772）、中國奧園（3883）、融信中國（3301）、佳兆業（1638)）、綠地香港（0337）控股股東綠地控股、廣州富力﹙2777﹚、榮盛發展（深圳﹕002146）、陽光城（深圳﹕000671）及中南建設（深圳﹕000961）。