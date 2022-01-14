賭股午後發力金沙飆8%　滙豐延強勢　助港股收復24300點

聯儲局官員日顯「鷹氣」，其中費城聯儲銀行哈克更指出，今次聯儲局縮表步伐會較上次快。大行亦漸對年內聯儲局將加息4次達成共識。在貨幣政策將趨偏緊情況下，觸發美股下挫，其中科技股更成為投資者掟貨對象，納指大挫381點或2.51%，大幅跑輸道指及標普指數。今早亞太區股市亦受波及，其中日本股市早段曾挫500點。今早港股會否隨外圍股市下挫，而大幅低開，同時科技股會否遭受沽壓，皆為投資者留意對象。另一方面近期超強勢的金融股，今早又會否延續上日升勢？亦是焦點。其他需留意的焦點，包括信達（1359）決定不入股阿里（9988）旗下的重慶螞蟻。



【16:29】

今日又是一個讓投資者感驚險的交易日，在科技股弱勢拖累下，大市曾挫近300點，可是午後跌幅在濠賭股支持下，跌幅逐步收窄，最終全日跌幅只有46點。

恒指收市報24383點，跌46點，國指收市報8554點，喙47點，科指收市報5769點，跌27點，成交額為1,198.9億元。

科技股弱勢似乎難再善，阿里（9988）收市報129.3元，跌2.2%，騰訊（0700）跌0.3%，報473.4元，美團（3690）跌2.5%，報220.6元，嗶哩嗶哩（9626）跌5.8%，報297.6元。

不過銀行股仍獲投資者追捧，滙豐（0005）升1.7%，報54.55元，中銀（2388）升1.6%，報29.1，渣打（2888）升2.2%，報54.4元。

有傳澳門政府將公布修訂博彩法細節，金沙（1928）午後走勢逆轉，勁升7.1%，報18.32元，永利（1128）升4.6%，銀娛（0027）升3.4%，澳博（0880）升3.8%。

藥股同樣獲投資者支持，中生製藥（1177）升3%，報6.15元，石藥（1092）升3%，藥明生物（2269）升1.2%。

此外昨日發盈喜，預料去年多賺4成的青島啤（0168），升2.7%，報68.8元。

【15:56】

港股在午後跌幅收窄，最新報24361點，跌68點，科指報5758點，跌38點，國指報8544點，跌57點。

有傳澳門政府將於今日下午4時30分公布修改博彩法的細節內容，濠賭股彈升，其中金沙（1928）揚6.6%，永利（1128）升4.3%。

【12:23】

港股今早表現疲弱，曾跌280點，與科技股紛紛下挫有關，其中阿里（9988）﹑美團（3690）及京東（9618）均錄約4%跌幅，累及大市表現。

恒指半日跌250點，報24179點，國指報8475點，跌127點，科指報5690點，跌105點，成交額為653億元。

科技股受到沽壓不輕，除卻阿里等跌4%外，股王騰訊（0700）半日跌2.1%，網易跌3.1%。

手機設備股同樣處弱勢，瑞聲（2018）跌3.7%，報32.15元，舜宇（2382）則無升跌，報217.6元。

消費股亦受壓，恒安（1044）跌4.5%，報40.25元，康師傅（0322）跌2.1%。

內房股走勢個別，融創（1918）升1.3%，碧桂園（2007）跌3.5%，報6.38元，恒大（3333）升1.2%，報1.64元。

金融股延續強勢，滙豐（0005）升1.6%，報54.5元，渣打（2888）升2.2%，報54.4元，中銀（2388）升0.2%，報28.7元。

【10:50】

滙豐（0005）升幅擴大至2%，挑戰55元，最新報54.7元，渣打（2888）升1.7%，報54.15元，中銀（2388）曾創一年新高，最新報28.65元，無升跌，恒生（0011）升0.8%，報156.6元。

恒指最新報24236點，跌193點，國指最新報8498點，跌103點，科指最新報5699點，跌96點。

【09:38】

多隻科技股今日成為投資者沽貨對象，人稱B站的嗶哩嗶哩（9626）瀉8.5%，報289元，美團（3690）挫5.8%，阿里（9988）跌3.6%，報127.4元，百度（9888）跌3%，騰訊（0700）跌1.7%，京東（9618）跌4.8%，報279.2元。

科指最新報5647點，跌149點，國指報8508點，跌93點，恒指報24263點，跌166點。

【09:20】

恒指低開243點，報24185點，國指報8483點，低開118點，科指低開147點，報5649點。

科技股，阿里（9988）低開4%，報126.9元，騰訊（0700）低開2.8%，報462元。

信達（1359）宣布不入股重慶螞蟻，低開11.2%，報1.35元。

滙豐（0005）最新報54.35元，高開1.3%，渣打（2888）報54.1元，高開1.6%。