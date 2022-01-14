獅王滙豐六連升　發力衝上60元大關？　郭Sir、大師好淡友對決！

港股自踏入2022年後，跌多升少，可是銀行股卻逆市走強，主要由於聯儲局暗示將提前升息與加速緊縮貨幣政策。美國10年期國債孳息率近來急速飆高，最高升穿1.8％，見近兩年新高。



銀行股獲得投資者追捧，其中重磅股滙豐（0005）上演六連升，直逼55元。現時PB（市淨率）回升至0.73，往績股息率僅2.14厘，周線升穿250天線，RSI（動能指標）已升至70以上。股王回勇信號不斷，惟專家看法卻兩極。



郭思治料滙豐升至60元

滙豐股價一路高歌猛進，今日收報54.55元，連升六日之餘，年初至今10個交易日已累漲16.3%，難道獅王真的甦醒？

股票分析師協會副主席、人稱「郭Sir」的郭思治稱，其實由去年10月開始，滙豐已經轉勢，股價升穿50天線，高見48元，隨後進入回調階段。近日美債息再次抽高，利於銀行息差擴寬，再加上全球經濟受累於疫情反覆，從而增長放緩，「經濟唔好，就多人借錢」，滙豐貸款業務亦受惠。

但現時滙豐已上演六連升，投資者還應該入市嗎？郭思治指出，滙豐連升數日，除了美債息因素，後續可能有更多利好消息，可謂是春江水暖鴨先知。現時股價亦便宜，「你覺得滙豐由27元升上來，已經升好多，但其實幾年前是70、80元！」他料未來或升至60元。

郭思治指出，滙豐已經轉勢，有力升至60元。﹙資料圖片﹚

沈振盈：滙豐或跌至27元低位

不過，訊匯證券行政總裁、人稱「沈大師」的沈振盈稱「揀咩都唔會揀滙豐」，他解釋道，此次銀行股彈起，是市場借加息因素來炒作，實際上滙豐基本面沒有改變，全球經濟下行，人們的還款能力差，銀行的壞帳情況可能加劇，預計滙豐反彈勢頭只會延續多一兩週，之後隨著負面因素逐步釋出，中長線而言，該股可能跌回低位27元左右。

沈振盈又指，持有滙豐的投資者可趁是次反彈沽出，換碼至估值較低的科技股，認為內地監管政策逐步落實，阿里巴巴（9988）股價已見底，上升空間充足。

沈振盈預計，滙豐反彈勢頭只會延續多一兩週，寧選阿里巴巴。﹙資料圖片﹚

美銀證券兩周內再上調滙豐目標價

大行方面，則不乏看好滙豐。美銀證券發表研究報告指，考慮到利率預期上升等因素，該行將滙豐2023至2024年每股盈利預測上調0.01至0.02美元，並繼續預計其淨利息收入表現將高於市場預期。

美銀證券強調，滙豐預計每年進行30億美元的回購，是帶動目標價上升的一個關鍵因素。而集團資本配置剋制，墨西哥業務目前仍未顯著轉化成重要收入或盈利來源，但隨著花旗在業務重組下決定放售墨西哥的零售及商業銀行業務，當地的銀行業務將會出現整合，或成為滙豐當地業務的轉機。

該行重申對其「買入」評級，將其倫敦目標價上調半成至580便士，折合相當於61.9港元，為本月內第二次上調目標價。