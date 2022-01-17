元宇宙概念吸引　沃爾瑪準備進軍　擬創建自己的加密貨幣和NFT

沃爾瑪似乎正在嘗試進入元宇宙，並計劃創建自己的加密貨幣和NFT。

據《新浪財經》周一（17日）報道，這家大型零售商上月底申請了幾個新商標，表明其有意製造和銷售虛擬商品，包括電子產品、家居裝飾品、玩具、體育用品和個人護理產品。在另一份文件中，該公司表示將向用户提供虛擬貨幣以及NFT。

據美國專利商標局稱，沃爾瑪於去年12月30日提交了申請。總共提交了七份單獨的申請。

多間美企亦已進軍NFT

商標律師喬什·格本表示，自從Facebook宣佈將公司名稱更改為 Meta 以表明其超越社交媒體的雄心以來，眾多企業一直在急於弄清楚如何融入虛擬世界。

Nike在11月初提交了一系列商標申請，預覽了其銷售虛擬品牌運動鞋和服裝的計劃。當月晚些時候，它表示將與Roblox合作創建一個名為Nikeland的在線世界。去年12月，它以未公開的價格收購了虛擬運動鞋公司 RTFKT。

Gap還開始銷售其標誌性標誌運動衫的NFT 。這家服裝製造商表示，其NFT的定價從大約8.30美元到415美元不等，並配有實體連帽衫。

格本表示，服裝零售商Urban Outfitters、Ralph Lauren和Abercrombie & Fitch最近幾周也提交了商標申請，詳細說明了他們開設某種虛擬商店的意圖。

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