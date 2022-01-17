博彩法修訂出爐　美資金沙彈15%　專家卻看好「華人代表」銀娛

雖然港股今早由升轉跌，但濠賭股卻逆市飆升，藍籌股兼美資牌主金沙（1928）半日勁升15.45%，為一眾濠賭股中表現最佳。濠賭股獲投資者追捧，自然與上周五澳門政府公布修訂博彩法內容有關。雖然金沙獲數間大行看好，但是專家們卻認為金沙短期面臨下跌壓力，相反「華人代表」銀娛（0027）有機會升至50元。



並無加入限制博企派息等要求

澳門特區政府表示，對《娛樂場幸運博彩經營法律制度》（博彩法）作出檢討及修訂，修改經營娛樂場幸運博彩的批給數量及批給期限，訂明批給數量最多為6個，並明文禁止轉批給，規定批給期間不得多於十年，在例外情況下可延長最多三年。法案還制定娛樂場、博彩機及博彩桌的審批規範，以規範幸運博彩的經營規模。

在修訂法例內容中，並無提及有關博企派息限制，只要求博企作重大財務決定要預先通知政府，以及並無派代表進入政府，惟要求將澳門居民出任常務董事的持股下限比例，提升至15%，及增加資本至50億澳門元。

澳門政府公布修訂博彩法細則，濠賭股全面抽高。（資料圖片 / 香港01記者攝）

溫傑：金沙短期面對下跌壓力

上周五《博彩法》相關修訂公布前，濠賭股已偷步炒上，今早更延續上日強勁。永利澳門（1128）升逾9%，銀娛升超8%，美高梅中國（2282）升超12%，澳博（0880）亦漲逾5%，新濠國際（0200）升超8%。

賭股強勁究竟是曇花一現，還是終極利好？光大證券國際財富管理策略師溫傑表示，是次法例修訂，去除博彩業政策不明朗因素，派息限制等問題均沒有發生，且賭牌續期期限由現行的20年加最長延期5年，改為10年延長最多3年，利好現有的博彩企業，因為成立新企業需時，牌照時間變短，將不利收入，相反現有企業處於「淨賺期」，面對的競爭力亦少。

選股方面，雖然金沙中國今早升幅最為強勁，但他認為，金沙反彈幅度太大，短期面對下跌壓力，故看好博彩業龍頭股銀娛（0027），投資者可待該股回落至42元左右再入市，長線或升至49元。

溫傑又指，投資者還需留意博彩業的其他因素，例如新冠疫情反覆，澳門通關受到限制，令博彩業收入大減，同時太陽城事件令賭廳貴賓減少，「中介人唔敢再做，貴賓都擔心自己賭錢的資料被政府得知」。

溫傑指，投資者還需留意博彩業的其他因素，例如新冠疫情反復，澳門通關受到限制。（資料圖片）

葉尚志：看好「華人代表」銀娛

另外，第一上海首席策略師葉尚志指，博彩法修訂令博彩業政策面更加清晰，賭股迎來估值重修，美資牌主金沙亦沒被針對，反彈力度最大，但由於疫情等不利因素，博彩業未言樂觀。

賭股當中，葉尚志首選銀河娛樂，他認為銀娛現金流充足，在疫情反復的情況下，「可以慢慢捱世界」，且是華資背景，政策風險較少，可謂是「華人代表」。投資者可待銀娛回調至40元入市，中長線該股有機會重返去年9月水平，50元左右。

賭股當中，葉尚志首選銀河娛樂。（資料圖片）

大行齊看好金沙中國

兩位股評人看好銀娛，不過大行卻另有所好，鍾情金沙。瑞銀發表報告指，如果澳門對博彩業監管風險完全消除，認為濠賭股目前價位到2022年底，回報率有1.15倍。該行首選是金沙中國及銀河娛樂，均予「買入」評級，目標價分別為27.3元和56.2元。大行齊看好金沙中國

瑞銀又指，因為經濟穩定和政策目標將被優先考慮，特許權條款的變化可能不大。該行估計在今年第二季，澳門與香港和內地的出入境限制會進一步放鬆。

瑞銀香港策略師陳志立（Angus Chan） 進一步指出，公佈的博彩法修改草案影響呈正面，應能消除過去幾個月的市場疑慮，又認為任何一家企業失去牌照的可能性非常小。

不過，如果（理論上）現有持牌企業被新進入者所替換，則可能出現這一情景， 他認為可能性也很低，原因包括現有土地租期比博彩牌照有效期更長。若現有持牌企業失去博彩牌照，它將繼續持有非博彩資產，這可能增加新進入者的經營難度。這可能令澳門出現不必要的不穩定性，如潛在裁員或非理性競爭。現階段無指定用於博彩的新增土地提供給新進入者。對新進入者而言，10年的牌照有效期以及需要從零開始積累客戶群，將對IRR構成挑戰。

摩根大通表示，《博彩法》相關草案澄清了一些關鍵問題，雖然不能說此已消除行業所有潛在風險，但草案列出批給數量最多為6個，兼且市場最擔憂的博彩稅、股息和政府代表已獲當局清楚說明。該行首選金沙及銀河娛樂，均予「增持」投資評級，各予目標價24元及54元。

高盛亦指，澳門新博彩法對市場屬驚喜，將金沙中國納入「確信買入」名單。