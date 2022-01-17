路透：恒大債務展期方案獲通過　中國或調整整頓產地產業力度

據路透社微信公眾號「路透財經早報」1月15日發文指出，若中國恒大（3333）問題進展可以作為參考的話，2022年中國政府可能軟化其整頓房地產行業的力度，並更多地顧及經濟穩定。

文章指出，恒大集團是中國負債最多的房地產開發商，其財務狀況在過去一年裏一直困擾着中國房地產業和全球金融市場。在投資者同意境內債券展期方案後，恒大的困境本周得到緩解。

一位熟悉情況的消息人士稱，恒大境內債務展期方案得到了監管機構的默許。預計其它資金緊絀的中國開發商，也會急於與債券持有人談判新條款以避免違約。

中國政府決意走共同富裕和高質量成長的道路，出手整治行業過度膨脹、高負債水平和過度投資問題，房地產行業一直首當其衝。

但是，沒有人很確定政府準備在多大程度上犧牲房地產對經濟的巨大貢獻，或者在多大程度上消除投資者對國家出手救助的預期。

分析師說，監管機構似乎青睞於通過市場來解決債務問題，同時在重新側重於維持穩定之際，試圖支撐投資者和購房者的信心，並緩和對經濟影響。這是一個十分困難的平衡。

「關注的焦點似乎主要是購房者，其次是工人和承包商。」標普全球評級大中華區企業信用研究首席分析師張積豪說。「政府表態希望市場能夠發揮作用。」

「市場紀律將繼續成為一個主題，但不僅涉及房地產業，還將涉及其他行業。政府在這方面的觀點很明確。」

摩根大通分析師最近發布一份報告，將房地產市場放緩視為對經濟穩定的最大威脅，指出投資放緩5個百分點可能直接和間接對GDP增長構成多達0.7個百分點的拖累。

本周接受路透調查的分析師預計，今年中國經濟增速將放緩至5.2%。

保增長勝出

恒大集團旗下的恒大地產和其價值45億元人民幣債券持有人之間達成的協議使得該公司避免了可能使其重組變得複雜的技術性違約。

該公司一直在努力償還超過3,000億美元的債務，包括上個月因兑付逾期而被評級機構視為交叉違約的近200億美元的離岸債券。

這並不是個案，根據路孚特的數據，中國地產開發商今年面臨1,160億美元的到期債務。

房地產行業的壓力越來越大，促使中國政府在銀行端有所放寬被稱為「三條紅線 」的債務比例規定。

星展銀行駐新加坡的外匯和信貸策略師Wei-Liang Chang表示，「為了讓發展繼續下去，並限制風險蔓延，應該避免出現大量公司陷入困境的情況，這一點至關重要。這就是為什麼應該提供政策支持的原因，無論是通過國有銀行增加放貸，還是通過促進國有開發商進行資產收購。」

他認為，同時還應該迫使一些高槓杆開發商進行債務重組，以此對開發商和投資者起到強化信貸紀律的作用。

清華-卡內基全球政策中心非常駐高級研究員Michael Pettis指出，略有放寬三條紅線等舉措只是允許將債務負擔從更受限制的民營部門轉移到國有企業。

「減少債務和取得增長兩者不可兼得。這是不可能的。而且由於今年是政治上重要的一年，我猜測保增長將再次勝出」他說。

$中國恒大集團(03333.HK)$