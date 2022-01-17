狙擊大酒店「街貨」　獲大股東豪氣買回　專家料短期私有化反無望

受新冠疫情打擊，半島酒店母企大酒店（0045）股價近兩年跌跌不休。不過，受大股東嘉道理家族高溢價增持股權至逾72%的消息刺激，該股今日﹙17日﹚大升兩成收市。市場憧憬公司正部署私有化，但有分析認為，大股東出手如此闊綽，反預示短期私有化無望。

值得一提，今次賣股給大股東的投資者，手上股份來自2017年太和控投（0718）狙擊大酒店時掃入的「街貨」。今次清倉離場，意味嘉道理家族進一步鞏固股權，大酒店再被狙擊的風險大減。

受大股東增持消息帶動，大酒店單日抽升兩成收市。（半島酒店圖片）

Seekers買股三年半 明平手實賺

大股東嘉道理家族今早宣布，斥資最多26.3億元向大酒店現有股東掃入2.05億股，每股作價12.8元，較上一個交易日（13日）收市價6.67元溢價91.9%。交易完成後，未計家族相關慈善機構持股，嘉道理家族大酒店的持股比例將由目前的59.98%，增至72.43%。

受增持消息刺激，大酒店今日股價一度飆升27.8%至8.5元，其後升幅收窄，收市報7.95元，仍升19.5%，成交額約5,000萬元。

據大酒店通告，今次出貨的股東包括Seekers Partners Limited及未公開身份人士，分別沽出1.85億股及2,000萬股股份。翻查資料，Seekers前稱Satinu Resources Group，於2018年1月買入新加坡商人蔡華波所持有的太和控投（0718）73.7%股份，成為該公司最大股東。而太和控股在2017年曾以每股平均價11.6元，大手買入大酒店逾11%股份，掀起狙擊大酒店疑雲，但隨著太和轉手而不了了之。

據公開資料顯示，Satinu由股壇猛人莊友堅創立，2018年1月取得太和控股權不久，便於同年6月購入後者手上全部的大酒店股份，每股成本價12.8元，涉資約23.6億元。由於太和悉售大酒店持股後，拿出當中的13億元向股東派發特別息，計及獲得近10億元特別息收入，Satinu變相以每股7.5元取得該批大酒店股份。今次以12.8元沽貨給嘉道理家族，意味Satinu僅三年半時間，便取得近五成回報。

宏高證券投資經理梁杰文分析指，大酒店短期內提私有化的機會不高。（張浩維攝）

料短期內不會私有化

嘉道理家族豪氣地以溢價近五成增持該批股份，令外界猜測是否為私有化大酒店鋪路。宏高證券投資經理梁杰文笑言「諗唔明」，他認為以如此高溢價購入該股份，反而意味短期內沒有私有化的念頭。「私有化個價唔使咁高，佢10蚊都可能得，但而家用12.8（元）買呢批貨，半年內私有化都要用返呢個價，所以反而短期內唔會私有化。」

話雖如此，梁杰文不排除嘉道理家族最新舉動，或是為中長期私有化鋪路，「要私有化一定要解決呢一成﹙街貨﹚先，今日唔搞他朝都要搞，如果唔係呢一世都私有化唔到！」此外，股權愈集中，對大股東愈是利多於弊，「第二時重組或者做大刁，投票少啲障礙，又或者之後會恢復派息。」

以大酒店今日收報7.95元，市值131.13億元，較集團截至去年6月底止每股資產淨值﹙NAV﹚22.11元折讓約64%，但梁杰文認為現價買入私有化值博率不高，皆因等待時間長，但嘉道理作為老牌家族，過往並沒有「虧待」股東，現價買入仍有長線投資價值，「始終疫情總有一日會完結。」