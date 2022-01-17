路透：信達受政府壓力　退出入股螞蟻消金

近日，螞蟻集團消費金融子公司增資計劃生變，中國信達（1359）退出股權認購。2022年1月17日，知情人士透露中國信達取消對螞蟻消金9.44億美元的投資原因。

《路透》周一（17日）報道，知情人士稱，由於政府部門的壓力，中國信達資產管理有限公司取消了斥資約9.44億美元收購螞蟻集團消費金融子公司20%股份的交易。

消息人士稱，信達對螞蟻的關鍵注資得到了中國銀保監會的認可，但未能獲得更高層級政府部門的批准。

其中一位消息人士稱，中國國務院是質疑信達投資螞蟻的主管部門之一，並最終予以反對。第二位消息人士說，否決也是因為擔心該交易可能違背國有資產管理公司的改革方向，即要求資產管理公司專注於處置不良貸款的核心業務，以及剝離非核心資產。

1月13日，中國信達發布「不參與股權認購」公告稱，基於2021年12月24日發布的訂立股權認購協議公告，董事會宣佈，公司經進一步商業上審慎考慮，與目標公司協商後，擬不參與本次股權認購，不參與股權認購不會對本公司經營和財務狀況產生重大不利影響。

中國信達取消參與股權認購，意味着螞蟻消費金融後續增資事項將發生變動。對此，螞蟻消費金融回應表示，「尊重投資者的商業決策。螞蟻消費金融將在監管部門指導下，積極和各方投資人共同磋商，繼續按照市場化原則儘快確定新的增資方案，確保消費信貸業務整改落實到位。」

報道認為，這一決定可能會進一步推遲螞蟻集團由監管部門推動的整改，並拖慢螞蟻重啟首次公開上市的時程。

有業內人士認為，距離監管下達的最後期限僅有不到半年，留給螞蟻消費金融的時間已然不多。又遇到此次增資事項變動，處在整改關鍵檔口的螞蟻消費金融，後續首要解決的問題還是要補充資本金，因此尋找下一個認購方，可以說是迫在眉睫。