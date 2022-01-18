中證監部署今年七大重點工作　全面實行股票發行註冊制為其中一項

中國證監會系統工作會議周一（17日）召開。會議總結2021年工作，分析當前形勢，並研究部署2022年重點工作。

據《第一財經》周二（18日）報道，證監會主席易會滿在會上作了題為《堅持穩字當頭深化改革攻堅 奮力建設中國特色現代資本市場》的工作報告，並提出將從七個方面，繼續全面深化改革開放。

會議提出，當前內外部環境更趨複雜嚴峻，但中國經濟穩中向好、長期向好的發展態勢沒有改變，資本市場正在發生更加積極的結構性變化，市場平穩健康發展具備堅實基礎。

會議對於長期資金入市、全面註冊制改革、IPO發行節奏、資本上市「紅綠燈」、企業境外上市等市場關注內容，都做了具體表態。

「進一步完善以訊息披露為核心的註冊制安排，突出主板改革這個重中之重。」證監會表示，將加快推進發行監管轉型，進一步壓實中介機構「看門人」責任，增強各方合力，推動形成有利於全面實行註冊制的良好市場生態，確保改革平穩落地。

七大重點方向

此次工作會議召開，從七個方向部署了全面深化改革開放的重點舉措。

一是維護市場平穩健康發展。主要包括三個方面，包括，加強宏觀研判和政策協調，健全風險預防預警處置問責制度體系；穩步推動中長期資金入市，促進投融資總體平衡和協同發展；健全資本市場預期引導機制，為市場平穩運行營造良好環境。

二是以全面實行股票發行註冊製為主線，深入推進資本市場改革。

其中包括，推動形成有利於全面實行註冊制的良好市場生態，確保改革平穩落地。同時，也要統籌完善多層次市場體系，同步推進基礎制度改革和證監會系統自身建設，將資本市場改革不斷引向深入。

三是突出「穩增長」，提升服務經濟高質量發展能力。

具體包括三個方面：積極主動融入國家重大發展戰略，找準資本市場定位和發力點，研究出台更多有利於穩增長、穩預期的政策措施。繼續保持IPO、再融資常態化，堅守科創板「硬科技」定位，建設好創業板，辦好北京證券交易所，規範發展私募股權和創投基金，推動拓寬基礎設施公募REITs試點範圍。

同時，引導上市公司聚焦主業做優做強，繼續穩妥推動風險類公司出清，更好發揮資本市場「晴雨表」功能。

四是統籌開放和安全，「堅定不移推進制度型開放」。

「穩步擴大市場、機構和產品高水平雙向開放，深化境內外市場互聯互通。」證監會表示，將創造條件推動中美審計監管合作取得更大進展，加快推進企業境外上市監管制度政策落地，繼續堅定、有序支持符合條件的企業依法依規境外上市。同時，持續加強開放條件下的監管能力建設。

五是平穩推進重點領域風險化解處置。一方面，為資本設置「紅綠燈」，堅持對特定敏感領域融資併購活動從嚴監管。另一方面，完善市場化法治化債券違約處置機制。此外，穩步推進私募基金風險分類整治。

同時，深入開展「偽私募」「偽金交所」整治，加強分工協作，消除監管真空。

六是深化放管結合，加快推進監管轉型。證監會表示，適應註冊制等重大改革帶來的深刻變化，堅持問題導向，加快公司監管、機構監管、稽查處罰全方位職能轉變，科學把握「放」與「管」的平衡，強化事中事後監管，突出扶優限劣鮮明導向，大力提升監管數字化智能化水平，不斷改進監管服務，提高資本市場治理效能。

七是持續加強資本市場法治供給，保護投資者合法權益。

一方面，推動期貨和衍生品法、上市公司監管條例等立法。另一方面，系統梳理監管法規，化繁為簡，提升體系性和透明度。同時，發揮好打擊資本市場違法活動協調工作小組等機制作用，強化行刑銜接，進一步增強執法震懾。紮實推進代表人訴訟常態化開展，持續完善投保制度體系。