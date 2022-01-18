港股未受人行MLF減息刺激造好　碧桂園連跌四日｜財經評論

港股上日回軟，在百天線（約24600水平）前續見阻力，未能跟隨內地A股及人行意外減MLF利率支持經濟而向好，反而在內房股急挫下走低。隔晚美股假期休市，今早港股宜關注上日急挫的內房股，特別是已經連跌四日，股價跌至近五年低的龍頭股碧桂園。



人行盛松成：現階段是較好降息窗口期

人行上日將一年期中期借貸便利（MLF）利率意外下調10個基點，至2.85%，打破2020年4月以來未有變動的局面，同時增加資金「放水量」，向金融系統淨注入2,000億元流動性。。

人行調查統計司前司長盛松成接受中央廣播電視總台訪問表示，降息不是大水漫灌，從國內物價走勢和國際金融環境來看，現階段的確是一個比較好的降息窗口期，是次政策利率下調表明貨幣政策逆周期調控力度加強，是穩定經濟增長的實際措施。

日本央行今早發議息結果 通脹罕見上升關注央行會否轉態

日本央行是今年首個召開政策會議的主要央行，並於今早11時公布議息結果。會議上將討論當地經濟正在回暖，通脹升溫，11月消費者物價以近兩年來最快的速度上漲，連日本平價成衣巨頭Uniqlo（優衣庫）也表示別無選擇，只能漲價。市場關注日本會否扭轉長年處於通縮環境。另外，上周有報道稱，就連極度寬鬆的日本央行亦討論何時開始公布加息計劃，觸發日本股市一度單日跌2%，都令投資者特別關注今次會議。

碧桂園連跌四日 市場擔心發債需求

港股方面上日回軟，在百天線（約24600水平）前續見阻力，未能跟隨內地A股及人行意外減MLF利率支持經濟而向好。而且內房板塊的跌勢明顯，當中龍頭股碧桂園（2007）連跌第四日，單日再挫8%，主要受累市場傳出集團一筆3億美元潛在可轉債，未能吸引到足夠需求。《路透》旗下IFR報道引述知情人士指，摩根士丹利和摩根大通評估了投資者對這筆到期利率為4.75%、轉換溢價為25%的潛在3年期可轉債交易的投資者興趣，但該交易無進一步推進。其後碧桂園回應表示，近期並未發行3億美元可轉債。