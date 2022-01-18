瑞銀：恒指最牛睇27000點　呈反覆上升格局　引伸波幅短線尋底

瑞銀發表2022年認證股及牛熊證市場展望，瑞銀亞洲上市衍生產品銷售部主管卓素華表示，2021年窩輪每日平均成交額達111.9億元，按年上升22.5%；牛熊證每日平均成交額約88.7億元，按年跌5.9%；好倉淨資金全年流入130億元，當中恒生指數、騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）為前三大好倉資金淨流入最多的資產。

卓素華表示，2021年引伸波幅水平介乎13.7%至27.5%之間，整體走勢調整，市場未有因為制裁名單限制部份發行商發行個別相關資產輪證而縮少，其他發行商特別是歐資行有足夠的胃納去吸納市佔，以交投、資金流以及產品數目看 ，對投資者影響微乎其微。

展望今年，卓素華指出，市況近日回順加上新年前假期，引伸波幅短線或再尋底。今年恒指有機會成反覆上升格局，除了個別事件如疫情消息、各地政府在金融方面措施、加息預期等等而令市場波動從而推升引伸波幅，引伸波幅有機會維持低水平，有利認股證投資者。

她續稱，較細市值股份輪證需求及發行量進一步增加，市場對沖工具包括上市期權增加，以及市場競爭下，引伸波幅定價有望調低，從而提高認股證槓桿。

焦點板塊方面，瑞銀亞洲上市衍生產品銷售部董事李梓維指出，恒生指數今年目標是27000 點，料新能源汽車及電池、資源股繼續成為輪場焦點，而個別傳統板塊如本地銀行股、本地地產股以及疫情後市場復甦概念如本地消費股和濠賭股則有機會成為本年新焦點。