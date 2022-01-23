華盛國際爆煲　揭「坐貨收息」慘劇　朋友圈變火圈｜珍姬蜜

踏入2022年，先同大家補句新年快樂！好高興可以喺新專欄同大家見面，小珍遊走金融圈多年，過往「上山下海」，都以真名示人。今次改用筆名，只係希望可以更加暢所欲言，少啲框框。

新年新展望，但不幸地細價股市場早前就發生咗一單唔係幾Happy嘅事。話說，１月6日華盛國際（1323）暴瀉，引起連環斬倉潮，令BENG SOON MACH（1987）、首都金融控股（8239）、先機企業（0176）、漢思能源（0554）、工蓋（1421）及鼎石資本（8097）齊齊表演高台跳水。

細價股爆煲，間唔時都發生，最經典莫過於「粉塵爆炸」事件。今次傳媒行家也紛紛索料，大多解釋是斬倉所致，傳聞就話係幕後莊家S君「爆煲」，導致火燒連環船， 除咗華盛國際當日開市無耐狂插九成，其餘六隻股份嗰朝早齊齊跌逾七成，單計呢七隻細價股合共蒸發近90億元市值。

早前細價股市場爆發股災，包括華盛國際（1323）等個股表演高台跳水。﹙資料圖片﹚

每月穩袋三厘息招徠 吸經紀「坐貨」

不過，據小珍努力收風，聽到另一個版本︰原來，S君並非「苦主」，今次無被斬倉，反而有「斬獲」！

有買了華盛國際的投資者向小珍放料，指S君一向擅長溝股票經紀，呢一年同唔少經紀落力Sell華盛國際嘅股票，包裝成「低風險收息產品」，玩法是咁的︰叫經紀自己出錢買貨「坐住」，然後S君連同公司某股東N君派息俾佢地，期間股價升跌都唔關經紀事，全因佢哋會「包底」。每個月唔使做都準時收息，夠期就拎返本金，做法等同定存。聽返嚟實收竟然月息3厘，一年咪36厘？認真「暴利」！

如此息誘，成班「朋友圈」坐定定，股價自然易升難跌？只是美好的東西，總有醜陋的一面。全城「坐貨」的華盛國際，股價走勢大勇，由舊年六毫子起步，升至最高兩蚊，市值達到70億元。點知華盛國際在爆煲前數天已有異動，連出三枝陰燭，直至爆倉暴瀉前一日（6日）單日跌咗三成。

「坐貨」月息3厘，十分和味，自然吸引不少經紀參與。﹙資料圖片﹚

據聞苦主「硬食」九位數

股票市場無死錯人，股價大瀉，肯定有人偷步沽貨。小珍收風，正是S君等人沽貨，終搞到人踩人，證券行焗跟斬倉，The Rest Is History……

至於S君等人為何沽貨，未知係咪見到公司股價咁升法，終按耐不住，但一眾坐貨收息戶就「贏粒糖、輸間廠」。有「苦主」同小珍大呻︰「講好咗一齊坐，仲實牙實齒話包底，之前跌過幾次都反彈，邊個會估到今次直插無水花！」而N君同被斬倉，表面嗰浸都「元氣大傷」，仿似同坐一條船，但一班苦主無奈嘆道︰邊個估到佢都係「幕後推手」？

當日暴瀉的股票，不少貨都擺係二、三線證券行，不乏孖展倉，特別是一間台資證券行，小珍聽講佢地都幾傷，一眾苦主合共「硬食」九位數，而S君同N君今次出貨就一鋪袋幾億，認真「和味」。

【財經專欄】《中環Gossip Girl》｜珍姫蜜

作者介紹：珍姫蜜﹙小珍﹚遊走股海賭枱名利場，見盡金錢籌碼博弈，冷眼人性貪婪，旁觀金融八卦。