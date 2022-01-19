特首選舉｜冼國林宣布參選　去年辭任國藝主席　冀服務社區

國藝集團（8228）及第一信用（8215）前主席冼國林，今早（19日）在Youtube個人頻道《冼師傅講場》宣布參選新一屆特首選舉，以「忠誠坦蕩，仗義擔當，不患得失，赤誠報港」為競選口號。

現年65歲的冼國林是葉問之子葉準的徒弟、藝人王祖藍的舅父，曾任上市公司國藝娛樂﹙8228；現稱國藝集團﹚主席，以及第一信用財務﹙8215﹚主席。

「股壇長毛」David Webb於2017年發表「謎網50」，名單包括冼國林創立的第一信用（8215）。（路透社）

不過提起第一信用，或許讓人聯想起「謎網50」風暴。2017年5月，有「股壇長毛」之稱的資深投資者David Webb發表「謎網：50隻不能買的港股」網誌，提到50隻投資者不應購入的港股，當中包括康宏環球﹙1019﹚，以及第一信用財務。

「謎網50」名單曝光一個月後，其中被點名之一的隆成金融（1225）率先被證監勒令停牌，其後多隻涉事公司股價突然暴跌八至九成。

與康宏環球同遭列「謎網50」

隨著「謎網50」備受市場留意，當時冼國林希望以現貨及實物形式，提取存放於康證有限公司約4.05億股第一信用財務股份，結果遭康證以仍欠康宏財務一筆貸款為由拒絕。最終，2018年初冼國林入稟高等法院，控告康宏環球旗下康證有限公司及康宏財務有限公司。

2018年2月，冼國林率先辭任第一信用的執行董事及主席職務。同年5月，國藝娛樂宣布，冼國林將會投放更多時間於創作、電影製作及相關業務發展，故此辭任主席兼非執行董事。辭任後，冼國林將擔任集團顧問，就集團業務提供市場方向，企業戰略，產品營銷策略等諮詢服務。

冼國林2018年辭任國藝娛樂主席後，2019年再度獲委任集團主席。（洪嘉徽攝）

冼國林曾反駁David Webb 稱第一信用「企理」

冼國林辭任兩家上市公司的主席後，他曾經在2018年8月接受《香港01》專訪，當時他反駁David Webb把第一信用列入「謎網50」名單，認為第一信用本來十分「企理」，直言「年賺5、6,000萬元，又有息派」，認為是股東（康宏環球）出現問題，不應把第一信用同樣視為有問題。

時隔一年，冼國林重任國藝娛樂主席，公司同時宣布與美國荷里活製作公司Proxima Media, LLC簽訂引入策略性股東協議，合作將國藝娛樂的西樵山國藝影視城打造成世界級電影製作工作室。當時冼國林指，計劃每年引入最多5套海外電影及3套海外連續劇於影視城拍攝，並計劃直接參與國際大片的投資。

冼國林去年7月辭任國藝娛樂主席，或已在部署參選新一屆特首選舉。（資料圖片／羅君豪攝）

去年7月再辭任國藝主席

輾轉至2021年7月，冼國林又再辭任國藝娛樂主席一位，原因是將投放更多時間於社會服務。或許早已有部署。

據港交所權益披露顯示，在去年8月30日，冼國林仍持有國藝2.05%。今早《香港01》再向冼國林查詢，他回覆指「我好早已經辭退咗國毅（藝）任何職位同埋買曬光（賣光曬）嘅隻股票啦」。由於冼國林在去年已辭任國藝娛樂主席兼執行董事，加上持股低於5%，故無須再披露持股變動。

事實上，早在2019年本港爆發修例風波後，冼國林已經積極於網上評論時政，2019年10月9日開設個人YouTube頻道《冼師傅講場》，吸引不少「深藍」支持者，現時擁有約15.5萬訂閱者，被視為「藍營KOL」。