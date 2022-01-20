科企頻退出投資　專家料為應對監管　再出手與否繫於呢個因素！

內地近年來不斷強化互聯網企業監管之際，過往積極透過入股或收購，以拓展業務發展的大型科企，開始撤出部份以往投資。其中騰訊（0700）早前以向股東分派持有的京東（9618）股份減持，阿里巴巴（9988）等科企陸續撤出各項投資。

有分析師認為，大型科企可能再有撤出其他投資的舉動，但出手不會太頻密，股價或呈先升後跌的走勢。



螞蟻申報持有眾安4653萬股淡倉

據港交所權益披露資料顯示，螞蟻科技周二（18日）申報持有眾安在綫約4,653.7萬股淡倉股份，以及1.99億股好倉，分別佔該類已發行股份數目3.28%及14.02%。按當日收市價27.4元計算，該批淡倉股份價值近13億元。螞蟻在申報中指涉及成立一批股本衍生工具，指「有權要求另一人提取相關股份」，惟申報未有披露交易對手身分。

有傳媒引述螞蟻回覆，指出有關安排實際是減持眾安；又表示減持屬正常投資決策。儘管持有眾安的股份有所降低，但雙方的戰略合作關係將保持不變，螞蟻一如既往看好眾安的長期發展。

風雲資本創始合伙人侯繼勇曾指，未來一段時間，反壟斷都會是互聯網平台需要面對的「主旋律」，對騰訊和阿里巴巴兩大龍頭企業而言，「觸角越往回收可能越安全。」

騰訊不時投資在其他企業，因此除持有京東外，還是不少上市公司股東。

騰訊持股快手及美團

騰訊不時投資在其他企業，因此除持有京東外，還是不少上市公司股東。據中央結算系統顯示，騰訊持有中國生態旅遊（1371）、創夢天地（1119）、鷹瞳科技（2251）、微盟集團（2013）、快手（1024）、恒騰（0136）、美團（3690）、閱文集團（0772）等公司的股份。

騰訊持股股份。（中央結算系統截屏）

阿里巴巴持股商湯、小鵬

至於阿里巴巴則持有商湯（0020）、小鵬汽車（9868）、易居（2048）、順豐同城（9699）、阿里健康（0241）、雲音樂（9899）、青瓷遊戲（6633）及高鑫零售（6808）等股份，持有股份量多於5%或以上。

阿里巴巴持股股份。（中央結算系統截屏）

另外，據資料顯示，騰訊亦持有bilibili（9626）12.4% Z類普通股，阿里巴巴旗下淘寶中國則持有bilibili6.7% Z類普通股。

阿里巴巴旗下淘寶中國則持有bilibili6.7% Z類普通股。（資料圖片）

分析師：科企或再出手

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，大型科企在各自的領域都已有優勢，再收購其他公司股份，或有壟斷之嫌，故科企撤出部分投資，以應對行業監管。而沽售其他公司股份，可將投資收益變現，短期有利於公司自身業績，但中長期公司業務版圖的擴展遭到限制，不利公司增長，「所以你見到騰訊派京東股份，股價都係先升後跌」。

伍禮賢相信，大型科企可能再有撤出其他投資的舉動，但出手不會太頻密，「科企會考慮公司之間的協同效應，若單單是投資，出手機會較大」。