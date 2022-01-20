微軟斥687億美元購動視暴雪　惹世銀行長批評﹕這非良好資本配置

據《新浪財經》報道，世行行長大衛·馬爾帕斯1月19日批評微軟以687億美元收購動視暴雪的交易，稱在貧窮國家努力重組債務、抗擊疫情和貧困之際，這是一種值得懷疑的資本配置。

馬爾帕斯在彼得森國際經濟研究所的一次在線活動中表示，貧窮國家需要更多的資本流入，但發達國家異乎尋常的寬鬆貨幣政策已經打斷了這些資本流入。

他說，他對微軟收購動視暴雪交易的規模感到震驚，這使2021年12月富裕國家同意向世行面向貧困國家的基金國際開發協會捐贈的235億美元都相形見絀了。

世銀行長馬爾帕斯對微軟收購動視暴雪看決定作批評。（資料圖片）

馬爾帕斯說：「你不禁會想，等一下，這是最好的資本配置嗎？這些資金將流向債券市場。你知道，大量（資本）正流入債券市場。」

他補充稱，只有很小一部分發展中國家能夠獲得此類債券融資，而發達國家仍有太多資本被嚴密封鎖，尤其是用於支持長期債券購買的央行儲備資產。

他的言論呼應了上周的一個類似呼籲，即各國央行應削減長期債券持有量，以釋放放貸資本。

冀更多資金流入發展中國家

馬爾帕斯說：「這將導致一種情況，即大量資本被分配到世界上本來就資本密集的地區，也就是發達經濟體，例如，在已經被大量建造的基礎設施和房地產上建造更多。」

他說：「與此同時，需要恢復更正常的全球投資回報，才能為發展中國家的小企業帶來更多的融資能力。」

馬爾帕斯說：「為了解決難民潮、營養不良等問題，必須有更多的資金和經濟增長流入發展中國家。」