羅兵咸料港本財年錄90億財赤　倡增加免稅額　料政府再推消費券

羅兵咸永道預料香港特區政府在2021/22財政年度將錄得90億元財政赤字，遠低於政府原本1,016億元的預測；期內整體財政收入為6,764億元，支出為6,854億元。

近期貨物出口強勁增長和消費券計劃對本地消費的提振作用，本來為經濟進一步改善提供了有利空間，奈何受到第五波疫情影響，Omicron變種病毒迅速傳播，本港經濟在新一年仍然充滿不穩定性。

倘通關港今年經濟 有望重回增長模式

羅兵咸永道香港稅務合夥人王曉彥表示，考慮到目前第五波疫情影響企業營運和市民生計，未來兩個月將會是關鍵，政府的用錢額度可能會加大。我們建議政府通過一系列紓困措施，其中包括增加第五輪防疫抗疫基金的金額（37.5億元）。羅兵咸亦估計政府在 2022/23 課稅年度再度推出消費券計劃，金額不低於上輪的一半。所有薪俸稅的免稅額應增加至少10%，包括子女免稅額 （$150,000）、個人基本免稅額（$150,000）和已婚人士免稅額（$300,000）。

假如政府能夠盡快壓制第五波疫情，並在疫情穩定後爭取與内地通關，香港經濟有望將於2022年重回增長模式。然而，鑑於現時新冠肺炎疫情的不穩定性和主要經濟體所面臨的壓力，我們認為香港需要加倍努力，以提升自身的競爭力。羅兵咸永道促請政府檢討現有稅收優惠措施的有效性，以增強經濟發展和鞏固支柱產業。

預計全年度賣地收入 較估算高28%

根據羅兵咸永道的最新預測，本年度利得稅及薪俸稅收入約為2,194億元，高於政府原先預計的1,972億元。本行預料整體印花稅收入將錄得1,161億元，較原先估算的920億元高26%，主要是由於稅率上調。隨著本港市區黃金地段的地皮售出，預計全年度賣地收入為1,250億元，較原先預計的976億元高28%。整體支​​出總額則預計為6,854億元，比原先預測的6,927億元低1%。

政府在第五波疫情前將2021年的GDP增長預測上調至6.4%。王曉彥表示，政府過去兩年均面臨財政赤字，羅兵咸永道預測今年財政赤字為90億元。他鼓勵政府在財政支出上平衡各方面的考慮，預留資源應對外部環境的不確定性及為中長期經濟復蘇做好部署。羅兵咸永道預計，截至2022年3月31日，財政儲備將為9,186億元，相當於政府財政年度整體開支的15個月左右。