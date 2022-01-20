《The Sandbox》母企總裁：構建Web3.0生態　由社群擁有虛擬世界

Sandbox母公司Animoca Brands集團總裁歐陽杞浚今日出席2022 Virtual Investment Forum，他提到由過去的社交平台建立的Web 2.0時代，Sandbox正在構建Web 3.0，把大眾連結在一個由社群擁有的虛擬世界，而這個世界是開放、免信任、免批准。

歐陽杞浚稱，Animoca Brands是香港為總部的國際企業，創辦團隊中有香港人，而Sandbox 是公司其中一個主要業務。他又指，Animoca Brands的目的是要建立Web 3.0的生態系統，把下一代的工作和生活模式正面地改變，並獎勵那些在元宇宙正面地生活和工作的人，發放共享的訊息，在可持續的前提下發展。

Sandbox是世界上其中一個主要的元宇宙開發者，Sandbox提供虛擬房地產，合共有166,464塊虛擬土地，其中包括新世界（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛（Adrian）便是「地主」之一。

Animoca Brands近日宣布完成3.59億美元融資，公司估值超過50億美元，折合相當於390億港元。今輪融資由美國創企投資基金Liberty City Ventures 領投，其他投資者包括有份參與「買地」的鄭志剛旗下C資本、紅杉中國、索羅斯旗下基金管理公司等