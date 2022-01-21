投資老手警告美國第四大「超級泡沫」將破裂　標普500恐暴跌50%

曾成功預測三次市場泡沫的傳奇投資人Jeremy Grantham近日發出警告稱，標普500指數將在美國歷史上第四個「超級泡沫」破滅後崩盤近50%，即使採取了多種措施來防止泡沫破滅。

據《財聯社》周五（21日）報道，Grantham是一名金融市場泡沫的研究專家，目前是波士頓基金管理公司Grantham，Mayo，Van Otterloo& Co．（簡稱GMO）的聯合創始人及首席投資策略師。他對1929年大崩盤之類的經典泡沫多有研究。

事實上，現年八十多歲的他自己就曾經經歷過無數的繁榮與破滅的周期，而其中許多都曾經被他預測到，包括2000年網路泡沫破滅、2008年牛市頂部、以及2009年熊市底部等。

他在周四（1月20日）發布的報告中稱，美國股市正處於過去百年來的第四場「超級泡沫」中。他確信，這次泡沫會像1929年股災、2000年網路泡沫破滅和2008年金融危機時一樣破裂。

Grantham表示，標普500指數可能會跌至2500點左右，較周三收盤位下跌約45%，較1月4日觸及的高點下跌48%。他還說，與此同時，以科技股為主的納斯達克綜合指數可能會出現更大幅度的下滑。

他在報告中寫道，「去年這個時候，看起來我們可能面臨一個標準的泡沫，導致經濟遭受標準的痛苦。但在這一年裏，泡沫上升到了超級泡沫的級別，是美國股市近代僅有的三個泡沫之一，潛在的痛苦也相應地增加了。」

在這位投資者看來，讓泡沫變得更糟的是，伴隨泡沫而來的是極低的利率和高企的債券價格，以及房地產泡沫和「初期泡沫」的大宗商品。

被稱為連登仔契媽的Cathie Wood，旗下Ark Innovation ETF從去年2月高位回落逾5成。（資料圖片）

泡沫破裂

Grantham在分析中援引了大量證據。他指出，最早的跡象出現在去年2月，當時有幾十隻最具投機性的股票開始下跌。一個指標是Cathie Wood的Ark Innovation ETF自那以來跌去52%。然後是羅素2000指數在2021年跑輸標普500指數，前者成分股主要為中型股，通常會在牛市中表現出色。

Grantham還指出，「投資者行為瘋狂」預示着泡沫進入後期階段：網紅股，電動汽車股買盤狂熱，狗狗幣等無厘頭的加密貨幣崛起，以及NFT價格動輒數百萬美元。他用大約4000字的篇幅闡述了為什麼他相信最新的「超級泡沫」將會破裂，就像1929年、2000年和2008年的泡沫一樣。

他說，「關於超級泡沫各個階段的清單現在已經完成，瘋狂的騷動隨時可能開始。當悲觀情緒重返市場時，我們將面臨美國曆史上最大的潛在財富縮水。」

他將這次泡沫與上世紀80年代的日本進行了比較，當時日本經歷了兩次資產泡沫——房地產和股票。相比之下，美國有三個半主要資產類別——股票、債券、房地產和大宗商品（萌芽階段），首次同時出現泡沫。

他表示：「如果所有這些資產類別的估值恢復到歷史標準的三分之二，僅美國的財富損失總額就將達到35萬億美元。」

Grantham認為泡沫源自格林斯潘自擔任聯儲局主席以來的放水救市策略。（資料圖片）

投資建議

Grantham把過去25年的泡沫歸咎於糟糕的貨幣政策。他認為，自格林斯潘擔任聯儲局主席以來，聯儲局先放水再在市場回調時救市的做法「助長」了泡沫接二連三地出現。現在，投資者可能指望不上這個隱含的「聯儲局賣權」了。

Grantham表示，創下40年高位的通脹率「限制」了聯儲局通過降息或購買資產來刺激經濟的能力。他說，「他們會嘗試，他們會產生一些影響。還有一些賣權的元素存在。只不過被嚴重削弱了。」

在這種背景下，他指出，60/40傳統投資組合所能提供的保護微乎其微，「完全沒用」。他建議，避開美國股票，投資新興市場的價值型股票，以及日本等幾個價格較低的發達國家的股票。另外，準備一些現金以備不時之需，還有一點金銀。