李克強穩預期實招　恒指攻二萬五　碧桂園溢價發CB｜財經評論

港股升勢強上日抽升逾800點以全日高位收市，與美股隔晚先升後急挫頹勢高下立見。國務院總理李克強指要加大宏觀政策實施力度，推出更多實招硬招，恒指今日有望趁好消息一舉收復二萬五關口，焦點板塊續留意上日急升的內房股，當中民企龍頭股碧桂園溢價發CB以及三大中資電商一同公布上客數據，中國移動5G用戶上月增逾1,200萬戶。



中國國務院總理李克強主持召開國務院第六次全體會議，提到當前中國經濟面臨新的下行壓力，加大宏觀政策實施力度，推出更多提振有效需求、加強供給保障、穩定市場預期的實招硬招。

美股連續第三日下挫，而且是單日轉向先升後急挫，跌市主因是美參議院司法委員會通過擴大科企反壟斷法範圍，重磅科技股成跌市重災，亞馬遜、晶片股英偉達及AMD挫3至5%。拖累已經跌至調整區間的納指再挫近200點或1.3%。標普500指數跌1.1%，自2021年10月以來首次收在4500點之下。道指挫逾300點或0.9%。

恒大聘中金及中銀國際處理債務

焦點板塊方面，內房股上日急升，因內地下調5年期LPR利率，是近2年來首次，有利房貸成本下跌。最新債台高築的恒大宣布，擬聘中金及中銀國際等處理債務。公司風險化解委員會正在積極研究解決方案，並與債權人進行溝通，建議增加聘請中介機構，協助公司開展債務風險化解工作，跟進債權人訴求，依法公平處理債務問題。

另外，碧桂園擬溢價16%發行可換股債券，息率4.95厘，淨籌38.6億元。初步換股價為8.1元，較公司昨日（20日）收市價6.96元溢價16.38%。如悉數轉換，可轉換為4.81億股股份，相當於公司擴大後股本約2.04%。

對於內地近日似有多個放鬆內地房地產措施的跡象，摩根大通認為，中央除降低中國貸款市場報價利率（LPR）外，亦有可能放寬對託管帳戶的限制，相信這些放寬措施，對內房發展商股及物管股的股價短期均有正面作用，但對於託管帳戶的放寬，料僅對於國營內房股及低風險民營內房股有幫助。

三大中資電商公布上月上客數據。單計5G業務，中國移動單月增逾1,200萬戶，中國電信增約900萬戶，中國聯通5G上客量最少。累計5G月費計劃客戶，中移動有逾3.8億戶，聯通及中電信則分別有1.5億及1.8億戶。