港股反覆高收13點　申洲及潤啤均逾4%　滙豐與阿里卻低收

美國股市對加息的恐慌仍未消退，累及美國三大指數於周四（20日）悉數低收，其中道指更由原來錄得逾400點升幅，倒跌逾300點收市，上下波幅高達770點。收市後Netflix公布最新上一季新增付費客戶數據指引，觸發股價於收市後時後大跌近2成。美股三大期貨於亞洲交易時段跌勢未止。受到美股弱勢拖累，今早日本股市曾挫600點，朝27000點進發。今日焦點在於港股會否受到外圍股市走勢波及，昨日轉強的科技股會否回軟，以及內房及物管股反彈是否已完成。



【16:33】

港股今日走勢相當反覆，不過全日波幅不足300點，反映出投資者目前並無明確方向。最終在地產股﹑消費股及罕有地勁升逾4%的申洲（2313）帶動下，升13點收市。

恒指收市報24965點，升13點，國指升25點，報8787點，科指報5870點，跌26點，惟成交額較上日回落至1,541.7億元。

申洲今日表現突出，曾高見158.7元，收市報158.2元，升4.3%。消費股潤啤（0291）亦彈升4.1%，報60.9元，李寧（2331）升2.1%，報81.55元，海底撈（6862）亦升4.2%，報19.26元。

地產股亦獲投資者青睞，新世界（0017）升3.9%，報31.9元，新地（0016）升2.6%，報97.5元，恒地（0012）升2.4%，報34.65元。

濠賭股亦有較佳表現，金沙（1928）升3.3%，報21.75元，永利（1128）升0.5%，銀娛（0027）升1.6%。

不過科技股卻回落，阿里（9988）跌3.3%，報127.1元，網易（9999）跌3.2%，美團（3690）無升跌，騰訊（0700）升0.7%，報474.8元。

內房股走勢個別，宣布發行39億元可換股債的碧桂園（2007）跌2.9%，報6.76元，龍湖（0960）卻升2.7%。

此外早前處強勢的滙豐（0005）跌2.1%，報53.25元。

【15:36】

港股尾市倒升，恒指現升3點或0.01%，報24955點；國指跌57點或0.23%，報24931點；科指跌38點或0.66%。大市成交額1355億元。

申洲國際﹙2313﹚升4%，表現冠絕藍薵股。

【14:27】

恒指午後維持逾百點跌幅，最新報24812點，跌140點，國指最新報8720點，跌41點，科指最新報5816點，跌80點。

地產股獲投資者垂青，新世界（0017）升3.7%，報31.85元，新鴻基（0016）升2%，恒地（0012）升1.9%。

濠賭股亦獲追捧，金沙（1928）升2.4%，銀娛（0027）升1.9%。

【12:20】

恒指中午收市報24766點，跌186點，國指最新報8703點，跌58點，科指最新報5820點，跌75點，成交額879.7億元。

啤酒股今早表現理想，百威（1876）升3.9%，報21.25元，潤啤（0291）升4.1%，報60.9元，青島啤（0168）升幅更達5.5%。

醫藥股亦有較理想表現，石藥（1093）升2.6%，報10.04元，中生製藥（1177）升1.7%，報6.15元，惟藥明生物（2269）跌4.2%。

科技股表現失色，網易（9999）跌4%，報161元，騰訊（0700）險守470元，報470.6元，阿里（9988）挫4.8%，美團（3690）跌0.7%。

滙豐（0005）今早飽受沽壓，報52.85元，跌2.8%，渣打（2888）跌2.6%。

【11:30】

港股再次錄逾百點跌幅，最新報24823點，跌128點，國指跌25點，報8725點，科指報5837點，跌59點。

阿里（9988）最新報125.6元，跌4.5%，滙豐（0005）跌幅擴大至2.8%，報52.85元。

【10:49】

港股處於爭持格局，曾一倒升，最新報24895點，跌56點，國指最新報8748點，跌12點，科指最新報5870點，跌26點。

【10:00】

港股跌幅擴大，最新報24836點，跌116點，科指最新報5862點，跌34點，國指最新報8717點，跌43點。

科技股回吐，網易（9999）跌5.2%，報159元，阿里巴巴（9988）跌3.4%，美團（3690）跌0.8%。

內房股走勢個別，龍湖（0960）升3%，宣布發行總值近39億元可換股債券的碧桂園（2007），則跌3.6%。

昨日逆市大瀉逾1成的瑞聲（2018），今早未止跌，最新報27.1元，跌3%。同業舜宇（2382）亦跌1.6%。

滙豐（0005）跌勢擴大至1.7%，報53.45元。

【09:26】

恒指最新報24897點，低開54點，國指低開52點，報8709點，科指低開56點，報5840點。

阿里（9988）低開4.1%，報126.1元，騰訊（0700）低開0.6%，報468.8元，美團（3690）跌1.3%。

碧桂園（2007）發行39億元可換股債券，低開0.9%，世茂（0813）低開1.6%，恒大（3333）無升跌。

滙豐（0005）續回吐，低開1.5%，報53.6元；渣打（2888）低開1.7%，報53.75元。不過友邦（1299）表現突出，高開4.3%，報92.5元。