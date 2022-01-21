中國外管局：去年人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定

中國國務院新聞辦公室今日（21日）舉行新聞釋出會，中國國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英介紹去年中國外匯收支情況。

據《中國網》消息，王春英表示，去年中國外匯市場執行總體平穩，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定，跨境資金流動合理有序，外匯儲備規模總體穩定。

王春英指出，2021年，中國外匯收支狀況主要呈現以下特點：

第一，2021年，銀行結匯和售匯交易合計4.9萬億美元，銀行代客涉外收支規模11.7萬億美元，比2020年分別增長24%和35%。

第二，售匯率基本穩定，跨境融資意願趨穩。截至2021年末，境內外匯貸款餘額3,554億美元，較2020年末增長8.4%，其中下半年以來餘額總體穩定；進口海外代付、遠期信用證等跨境貿易外幣融資餘額1,322億美元，較2020年末增加116億美元，與疫情前的2019年規模基本相當。

第三，結匯率穩中有升，外匯存款餘額較快增長。2021年，衡量結匯意願的結匯率，也就是客户向銀行賣出外匯與客户涉外外匯收入之比為66.4%，較2020年略升1.4個百分點。截至2021年末，企業等市場主體的境內外匯存款餘額6,959億美元，較2020年末增加954億美元。

第四，外匯套期保值比率穩步增長，企業風險中性意識提升。2021年，企業利用遠期、期權等外匯衍生產品管理匯率風險的規模按年增長59%，高於同期銀行結售匯增速36個百分點，推動企業套保比率按年上升4.6個百分點至21.7%。

第五，外匯儲備餘額保持基本穩定。截至2021年末，中國外匯儲備餘額32,502億美元，較2020年末略升1.0%。