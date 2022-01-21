貝萊德全球固定CIO：美股今年有望升10%

據《新浪財經》報道，貝萊德全球固定收益部門首席投資總監Rick Rieder認為，隨着通脹降温，企業盈利持續增長，美國股市在2022年仍有可能上漲10%或更多。

Rick Rieder在一次採訪中表示，美國經濟的強勁勢頭應該有助於企業實現強勁的財務業績。他預計2022年美國GDP將增長7%左右，企業盈利將增長12%至15%左右。

「所以，股市漲幅可能達到10。也可能是我錯了，結果是7或12」他指的是股市上漲的百分比。

Rick Rieder表示，相信推動通脹升至39年高位的壓力將有所緩解。

他說：「當它保持粘性時，你會看到它脱離這些真正極端的水平。這將給人們一些安慰。」

隨着投資者迅速重新評估美國利率的走勢，標普500指數2022年迄今已下跌逾5%。

交易員們現在預計，美聯儲將2022年將加息四次，從3月份開始。而在最近的股市下跌之前，市場對於是否會加息仍存在分歧。

對美聯儲將突然停止刺激計劃的預期，使科技股遭受了尤為嚴重的打擊。以科技股為主的納斯達克100指數1月19日進入回調區域，較近期高點下跌了10%以上。

Rick Rieder表示，市場需要美聯儲進一步明確其縮減刺激計劃的意圖。他說，在市場平靜下來之前，可能還會有進一步的波動，「這絕對不會是一條直線。」

Rick Rieder說，美聯儲在退出刺激計劃時應該謹慎和明確，包括在削減債券持有規模的時候。他說：「讓我們削減一些資產負債表，但在如何削減上要非常慎重。」