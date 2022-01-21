港交所︰LME行政總裁4月底離任　已成立遴選委員會覓新舵手

港交所﹙0388﹚宣布，旗下倫敦金屬交易所（LME）行政總裁兼集團大宗商品主管張柏廉（Matthew Chamberlain）將於今年 4月30日離任。張柏廉於集團供職九年多，已計劃在集團外另有發展。

LME Clear行政總裁馮恩霖（Adrian Farnham）已獲委任為倫敦金屬交易所代理行政總裁兼集團大宗商品主管，將於2022年5月1日生效。他亦將成為香港交易所管理委員會成員，向集團行政總裁歐冠昇匯報。馮恩霖於2013年加入香港交易所集團，擁有超過30年與金融市場和市場基礎建設相關的豐富業務經驗。香港交易所將利用張柏廉離職前的時間，委任合適的LME Clear代理行政總裁，確保管理層交接順利。

港交所行政總裁歐冠昇表示，張柏廉於過去近十年鞏固了倫敦金屬交易所在金屬行業的全球領導地位，他負責領導了倉庫改革、推出包括倫敦鉑金和鈀金價格在内的新產品和新項目，以及成功引入各種現代化的業務管理模式。近年，隨著市場逐漸重視可持續發展，張柏廉亦主導了負責任採購計劃，並推出數碼認證登記平台LMEpassport。以上種種不僅發展了倫敦金屬交易所的業務，也提高了全球金屬行業的信息披露和透明度以及對可持續發展的重視。

香港交易所與倫敦金屬交易所董事會已成立了遴選委員會，開展了遴選程序。