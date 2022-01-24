內房續賣產！　雅居樂向中海外售亞運城權益　萬科海外沽英物業

內房續有出售資產行動。雅居樂集團(3383)宣布，旗下間接全資附屬廣州振然投資，向中國海外(0688) 間接全資附屬廣東中海地產，出售合營公司廣州利合房地產開發26.66%股權，總代價為18.44億元人民幣。

合營公司分別為廣州利合物業管理及廣州世佳裝飾的100%控股公司。廣州利合集團擁有位於廣州市番禺區石樓鎮廣州亞運城的土地使用權，該物業為商住混合式綜合體，總建築面積約為585萬平方米，地盤面積約為252.1萬平方米。

公司預期將錄得估計收益約6.99億元，所得款項淨額擬用作集團之一般營運資金及其日後業務發展。

萬科海外沽倫敦物業

另外，萬科海外(1036)公布，於2022年1月21日(交易時段後)，旗下間接附屬公司Lithium Concept與M&G TS Ryder訂立買賣協議，出售持有英國物業目標公司的全部已發行股本。

有關物業位於英國倫敦13-17 Bury Street and 12, 14, 16 Ryder Street, London, SW1Y 6QB, United Kingdom的Ryder Court。

代價按買賣協議的條款而定，假設估計資產淨值等於完成時資產淨值，則代價包括待售股份的代價約3,800萬英鎊。