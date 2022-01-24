JobsDB：去年招聘廣告按年增七成　三大工種需求最高

去年本港疫情緩和，失業率回落。JobsDB表示， 本地招聘市場早於去年第四季已經提前出現「小陽春」，並有望於農曆新年後變得更加活躍，據最新招聘廣告數字，去年整體市場招聘數字按年錄得逾七成增長（73%），超越2019年疫情前水平。

其中整體招聘需求最高的三大工種分別為「資訊科技」、「企業銷售及業務發展」及「銀行/金融」，按年分別上升35%、55%及36%。

調查顯示，資訊科技相關工作招聘數字連續兩年各工程最高。（資料圖片）

與虛銀相關招聘廣告增58%

公司較早前發佈的《招聘、薪酬及福利調查報告》亦顯示，46%受訪者預視市場將會更活躍，有意轉工的打工仔在旺季前後加緊留意市況，捕捉更好的事業發展機會。

《招聘、薪酬及福利調查報告》亦顯示，超過三成（32%）僱主計劃於首季增聘全職人手，當中七成以擴展業務為目標。

JobsDB稱，疫情持續未退，市民減少外出，徹底改變客戶行為及消費模式，加速銀行及金融服務業數碼轉型步伐，推進虛擬銀行、電子支付等金融科技業務發展，令金融機構對數碼科技相關工種的需求大增，並帶動虛擬銀行相關的招聘廣告數字比去年同期上升58%。

另外，數據顯示，資訊科技相關工種的招聘數字連續兩年為各工種中最高，其中「UI/UX 設計師」（86%）、「數據科學家 」（79%）及「移動/無線通訊」（47%）按年升幅最為顯著。