恒大最新聲明︰呼籲境外債權人不採取任何激進的法律行動

2022年1月24日消息，中國恒大集團及其子公司就近期涉境外債權人相關事宜發布聲明，期待與各境外債權人的進一步對話與溝通，呼籲各境外債權人共同確保各利益相關方權利不受到極大損害。

1月20日，代表中國恒大及其附屬公司發行的境外債券持有人特別團體表示，恒大並未有積極與境外債權人溝通及努力化解風險的實質行動，持續無視境外債權人的合法權利；債權人並已聘請了律師事務所，準備採取一切必要行動捍衛其合法權利。

據恒大集團官網1月24日發布的消息，聲明內容如下：

集團正會同相關顧問機構，以積極的態度與境外債權人持續進行溝通與對話。當前，集團已向境外債權人明確表態，董事會、風險化解委員會及集團上下正不遺餘力地評估經營情況、穩定生產運營、保障資金周轉，集各方之力共同制定一個全面、細緻、有效的債務重組計劃，以保障各方合法權利。相關工作推進情況已於2021年12月至2022年1月期間，由集團通過公告形式陸續予以披露。

期間，集團與相關各方進行了深入探討，在推動探索風險化解工作實施路徑方面取得了一定進展。本集團也意識到，由於集團規模龐大、業務繁多、利益相關方眾多，面臨的情況將日趨複雜，這需要與各方進一步研討和推演各種可能性與實施路徑，全面評估和衡量各種潛在方案，為開展下一步更深入的溝通夯實基礎。

集團董事會及風險化解委員會以一貫負責任的態度，懇請各境外債權人給予我方更多時間，支持我方充分考慮各類不確定性和風險，為形成一個對各方利益都有保障的債務風險化解方案而共同努力。

集團期待與各境外債權人的進一步對話與溝通，呼籲各境外債權人共同確保各利益相關方權利不受到極大損害，不採取任何激進的法律行動，對當前來之不易的穩定局面形成衝擊。