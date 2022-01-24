2024年到期銀色債券　首次派息年利率3.5%

撰文：黃捷
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金管局以香港特區政府代表身分公布，2024年到期的銀色債券系列第一個付息日相關年息率為3.5%。

根據債券發行通函，債券首個付息日是下月10日。

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