官媒：薩爾瓦多的Bitcoin實驗已失敗　大多數人希望得到美元

近日比特幣（Bitcoin）的大幅波動讓中美洲小國薩爾瓦多再次吸引了眼球，該國總統伊布布克利在推特上發布了一張自己穿着麥當勞制服的照片，引發了人們的好奇：這個世界上第一個宣佈比特幣為法定貨幣的國家，過去半年裏到底發生了什麼？

據中國媒體《證券日報》報道，薩爾瓦多正式賦予比特幣與美元同等的合法地位，無異於進行一場難得的受控實驗，看看比特幣能不能真正成為貨幣。不得不說，這場實驗已經失敗了。雖然失敗早在預料之中，但如果不搞這場實驗的話，信徒們絕對不相信比特幣不能成為貨幣。當然，這場實驗的失敗並不能改變大多數比特幣信徒們的信仰，至少到目前為止是這樣。

說比特幣作為法定貨幣的實驗在薩爾瓦多已經失敗，可以從幾個方面看。首先，大多數老百姓都不接受比特幣。九成老百姓希望得到美元而不是比特幣，甚至還出現了反對比特幣的遊行，政府為了鼓勵人們下載交易軟件而給予30美元獎金，但大多數人把獎金拿到手後就把軟件卸載了。雖然目前沒有看到該國貨物和服務交易中到底使用了多少比特幣，但估計是一個極低的數字。

老百姓不喜歡比特幣，理由很簡單，在他們看來，這玩意兒不靠譜。對於根本沒有餘錢、談不上有投資需求的絕大多數人來說，流經手頭的錢無非是用來購買食物以及應付基本生計的開支，這點有限的錢能買到多少東西必須大體有個準數，持有一個價格忽而上天忽而入地的玩意兒，除非是得了怪病。該國引進比特幣動機之一就是人人使用比特幣，這樣國外親友匯款過來就可以避開那些高昂的交易成本，既然老百姓大多數都排斥比特幣，那這個目標也就無法達成了。

第二，搞比特幣挖礦產業，帶動經濟，是當時比特幣法幣化的另一個動機，這個目標也落空了。為了搞這個業務，該國發行關聯債券為之融資，而這個債券暴跌，說明搞挖礦產業也是一廂情願的。

第三，該國官方持有的比特幣出現虧損。薩爾瓦多準備試水比特幣的時機其實挺不錯，2021年年中比特幣行情曾出現了一個「大坑」，但該國官方投資還是失手了，據說在比特幣上已經損失了2000萬美元，這好像是一個微不足道的數字，但考慮到該國只有600來萬人口，人均GDP不到4000美元且經濟嚴重依賴外界輸血，這個損失就有點讓人心痛了，這件事還讓人懷疑該國根本不具備在投機市場衝浪的人才。

其實，比特幣不可能充當貨幣發揮交易媒介功能，這應該是任何正常人都能看得出來的簡單道理，金融基礎設施不發達、民眾手中甚少儲蓄的薩爾瓦多不可能，在設施完善的富國也同樣不可能，希望接下來有富裕國家願意再來一場類似的實驗，驗證一下這個判斷是否準確。當然，比特幣作為一項「資產」可以憑着信仰吸引人們繼續交易，繼續上漲和下跌。

在近日比特幣大跌時，這位「幣粉」總統又斥巨資1,500萬美元買入了410枚，有人開玩笑說，此舉會讓薩爾瓦多從「第三世界」國家淪為世界上第一個「第四世界」國家。過去一兩百年，一些拉美國家政治人物各出奇招、怪招以搞垮貨幣、搞垮經濟，故事一籮筐也裝不下。當然，我們不能斷言這位「幣粉」一定會以這種新奇的方式把薩爾瓦多搞垮，說不定哪天比特幣再次衝高，該國持有的財富隨之水漲船高呢，但一個國家將大寶押在這樣一種變幻風險資產上面，終歸不是謀發展的正道。

當人類的貨幣在20世紀後半期進入完全以信用支撐階段後，政府行為就發揮了決定性的影響。在經歷貨幣數不清多少次的崩潰後，不少拉美國家出現了貨幣替代現象，即外幣（主要是美元）不僅成為該國居民、企業、金融機構的主要價值貯藏手段，而且成為交易媒體，本幣接近於消失，這是一個沒有辦法的辦法，它給普通民眾帶來了一個相對穩定的預期，也讓經濟能勉強運行下去。經濟發展必須踏踏實實，解決問題必須一步一步地來，將比特幣法幣化，真的解決不了什麼問題。