巴菲特與Cathie Wood投資風格南轅北轍　誰才是真正的股神？

被稱為女版「巴菲特」的Cathie Wood與巴菲特（Warren Buffett）都曾實現過「投資奇蹟」。然而疫情過後，這兩位知名投資者的命運也發生了巨大的變化。

風格差異業績一度天壤之別

據《華爾街見聞》周日（23日）報道，Cathie Wood積極投資於科技股領域，管理的明星基金產品ARKK——主動管理型開放式指數基金（ARK Innovation ETF）從2014年創立至2020年底漲幅超過600%，資產規模從十幾億美元升至六百多億美元。

而同時期巴菲特管理的巴郡·哈撒韋（Berkshire Hathaway）的A基金僅漲了約80%。

然而從去年開始，Cathie Wood的大部分投資標的大幅回撤，今年也在持續下跌。巴菲特管理的基金在此期間穩步上升，目前兩大基金的業績差距逐漸縮小。

差距正在快速縮小

不同的投資風格使得他們的業績在不同時期表現截然相反，Cathie Wood與巴菲特也因此被視為兩種投資風格——成長型與價值型的典型代表。

成長型投資者尋找的往往是擴張迅速但可能還未實現盈利的公司，以科技股等熱門行業為代表。價值型投資者則對價格與估值較為敏感，經常能在一些被忽略的行業裏尋找優質標的，比如最近漲勢較好的能源與銀行業。

隨着聯儲局「放鷹」提前了加息預期，致使美債收益率躍升，投資者隨之上調的利率預期直接損害了以科技股為代表的高估值股票。

2021年12月，巴菲特的巴郡價格創歷史新高。2022年1月，巴郡基金繼續攀升約2%，而ARKK下跌24%。截至目前，兩大基金業績差距僅8%。

風格掌門人眼中的投資方向

Cathie Wood：做空價值股+顛覆性創新公司。

Cathie Wood一直以來都在嘗試擺脱價值陷阱，她認為指數中有一些公司利用資產負債表支付股息和回購股票來迎合短期投資者，結果這些公司沒有在創新上進行足夠的投資。這些傳統公司幾十年來一直享受着豐厚的利潤，但它們沒有將這些利潤重新投資到公司，而是通過派發股息和回購股票來迎合短期投資者，有些公司甚至舉債向股東返還資本。

Cathie Wood認為，這是一個嚴重的錯誤，稱「技術創新將會驅動一段持續的通貨緊縮時期，這將把傳統企業拋棄在塵土中。當市場的風險情緒減弱後，投資經理金額分析師自然就會撤出這些股票。」她準備做空在基準指數中權重較重的股票。

同時她堅信：「五年後，世界將不再像今天這樣，我們投資於所有將破壞傳統世界秩序的顛覆者，也就是贏家。」

Cathie Wood預期稱，創新公司目前在全球公共市場上的市值定價大約在10萬億到15萬億美元之間。10年後顛覆性創新公司市值預計將達到約200萬億美元。它們（顛覆性創新公司市值）在全球股市市值的比重將從目前略高於10%可能升到超過50%的水平，這就是DNA測序、機器人、能源存儲、人工智能和區塊鏈技術帶來的顛覆性變化。

巴菲特：成熟科技股+清潔能源成新寵

在股神巴菲特的投資組合中，佔比最高的股票當之無愧是科技巨頭蘋果。巴菲特總共持有8.87億股蘋果股票，價值1,250億美元，佔他全部投資組合的42.78%。而他的前十大持倉股將近一半依然是銀行和金融股，包括美國銀行、信用卡服務公司、穆迪投資服務公司、美國合眾銀行、紐約梅隆銀行等。近年來，巴菲特對科技行業的熱情持續上升，科技股佔其投資組合的43.2%，但基本屬於成熟的科技股。

同時，巴菲特正不斷擴展新能源行業的版圖，一般通過旗下的巴郡·哈撒韋能源公司來實現新能源領域投資和收購活動。巴菲特認為，能源領域的投資未來會收穫可觀的回報，所以他願意長期投入。

巴菲特日前斥資39億美元投資了一個風力發電項目——Wind Prime，表明其看好清潔能源發展前景，投資規模可能是美國有史以來最大的單一風力發電項目。據彭博稱，巴郡公司預計如果該項目獲得批准，建設將於2024年底完成。

「可再生能源的出現使我們的項目成為社會必需的事物。」巴菲特曾表示，美國的電力設施需要進行大規模的改造，而它的最終成本將是驚人的。這項任務需要未來幾十年全部收入的投入。「我們歡迎挑戰，並相信增加的投資將得到合理的回報。」

新舊股神究竟誰更勝一籌，相信時間來給出結論。