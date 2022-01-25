烏克蘭戰雲密佈　美股「V彈」金價穩　港股考驗二萬四｜港股早評

港股上日回吐300點，今日在俄烏局勢持續緊張局勢下，相信會進一步向下。隔晚歐股及美股表現不一，歐洲三大股市收市急挫2.6%-4%，美股急跌見逾一年最大跌幅後，單日轉升收市。估計今日恒指勢受累外圍市況而低開，考驗二萬四大關支持力。焦點股方面，恒大集團指正與境外債權人展開積極對話，懇請債權人不採取任何激進法律行動。



美股創逾一年最大跌幅後「V彈」

隔夜媒體報道烏克蘭局勢一度緊張，北約稱正向東歐增派軍艦和戰機，俄羅斯稱北約此舉將加劇緊張局勢，導致歐美股市盤中急挫。歐洲地區英德法股市挫2.6%-4%，美股納斯達克指數盤中跌幅一度高達5%，見逾一年最大跌幅，同時10年美債一度跌至1.71%附近，至於黃金價格亦升0.5%，重上1840美元，反映市場明顯的恐慌情緒。

美股收市「V彈」由跌轉升，道指守穩三萬四大關，升近百點收市，主要由於投資者趁低吸納科技股，五大科技股回升，僅蘋果下跌不足1%。然而，本周四美聯儲公布議息會議結果，市場不明朗情緒增加，投資者不宜掉以輕心，短期市況可謂易跌難升。瑞信分析師報告中稱，聯儲局可能通過直接出售資產來縮減資產負債表規模，以此對抗通脹。疫情期間聯儲局購買債券以將長期利壓在低位，導致資產負債表規模大約增加了一倍，並指這一次「直接出售資產的可能性並非完全不存在」。

恒大懇請債權人不採取激進行動

焦點股份方面，處債務危機的恒大集團，就境外債相關事宜在其網站發布聲明，稱集團期待與各境外債權人的進一步對話與溝通，呼籲各境外債權人共同確保各利益相關方權利不受到極大損害，不採取任何激進的法律行動，對當前來之不易的穩定局面形成衝擊。

另外，恒大指，在與債權人溝通時已明確表明，公司和公司風險化解委員會一直都在不懈努力地評估集團的情況、穩定生產運營，以期制定一個對各方持分者都有利的重組計劃。

至於其他內房積極出售資產，中海外公布，以18.43億元人民幣(下同)及18.44億元，分別向雅居樂及世茂「廣州亞運城」合營公司股權，分別涉及合營公司的26.66%及26.67%股份。中海外於收購前持有20%，廣州市鴻盈綠化工程持餘下的26.67%。