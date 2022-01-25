01獨家｜因防疫措施過緊　皇家加勒比擬「撤港」　郵輪調往星洲

新冠病毒爆發以來，至今已有兩年時間，西方國家疫情未能受控，已經準備與病毒「共存」。反觀本港維持「清零」政策，但無奈爆發第五波疫情，防疫措施放寬遙遙無期。近日已有外媒報道，不少企業正計劃把員工轉移至香港以外。



《香港01》接獲消息，皇家加勒比遊輪﹙Royal Caribbean﹚因本港嚴厲的防疫措施，計劃「撤船」，把在港郵輪調往新加坡，意味去年10月起該公司推出的「公海遊」或會暫停，本港旅遊業雪上加霜。



去年7月本港復辦「公海遊」，但在防疫政策之下郵輪業經營活動屢受挫折。去年10月，皇家加勒比國際郵輪「海洋光譜號」有一名船員確診，有關航程取消，「公海遊」暫停21日；到了今年1月初，又因有9名與Omicron確診群組的密切接觸者登上「海洋光譜號」，在衞生防護中心要求下，郵輪須折返郵輪碼頭，1月9日、12日、14日和17日在港出發海上遊航程取消。

港通關無期，「公海遊」屢受打擊，在業務受防疫措施所限下，加上長期停泊有一定開支，《香港01》接獲消息，皇家加勒比國際遊輪計劃「撤出」香港，把旗下郵輪調配至新加坡，意味該公司去年10月在港開始的「公海遊」或暫停。

《香港01》就有關消息向皇家加勒比國際遊輪查詢，公司代表未有確認消息，僅回應指有最新消息會發布公告。

姚柏良：暫未收到正式通知

《香港01》同時就事件向立法會旅遊界議員姚柏良查詢，他表示，業界亦聽到相關消息，「我哋都係聽到咁嘅消息，但暫時未有一個正式嘅black and white﹙通知﹚話佢哋撤離......我收到嘅消息係，未有一個正式嘅通知畀業界話幾月、幾號唔係度（香港）營運，都係收到啲咁嘅風啦。」

姚柏良指，疫情下幾經辛苦才爭取到「郵輪公海遊」，運作逾半年，皇家加勒比及星夢郵輪，兩間公司合共接待約15萬人次，都未曾確診過一單新冠肺炎，僅出現一宗假陽性，及早前有密切接觸者上船的情況。

姚柏良建議，政府應跨部門成立專責小組，負責統籌及整合資源，並參加業界推介的路線，讓文化及旅遊互相結合。（資料圖片／高仲明攝）

冀政府制定清晰指引

姚柏良指，郵輪公司希望港府有清晰指引，在不同情況下應變計劃應該點做，如早前出現的假陽性個案，即使已證實不是新的確診個案，都要停航21日，「從郵輪公司角度，認為係不合理。如果按香港的防疫要求，未必有盈利空間，唔蝕本已經偷笑，（今次決定）一方面係商業決策，一方面係政府指引不足。」

他明白政府不希望疫情在港爆發，但郵輪的防疫措施已比其他的嚴格，如提供48小時前的檢測報告、要接種疫苗，確診後康復的半年內，亦不得上船，船內亦有醫生等，「你去商場、主題樂園都唔使......有景點出現確診，都唔需要停21日，做完消毒都可以（繼續營運）。」姚柏良續稱，希望政府與船公司加強溝通，制定合情合理、具科學化的指引。

縱橫遊常務董事袁振寧稱，估計有關調動只屬船公司一般業務安排，不認為郵輪公司會香港業務。（資料圖片）

至於縱橫遊常務董事袁振寧回應《香港01》則表示，暫時未收到相關消息，若情況屬實，估計只屬船公司一般業務安排，減少船員受到本港防疫措施的影響，令營運調現更具彈性，「好似國泰咁都會將飛機調來調去。」

他指今次安排「未必咁負面」，認為郵輪公司不可能放棄香港業務，「始終人口等各方面都比新加坡高。」

（資料圖片）

李兆波：政府要思考防疫措施對經濟影響

香港中文大學商學院高級講師李兆波認為，政府需要有一個判斷，如何平衡經濟及防疫之間，對香港的影響，有需要亦可參考外國其他醫療機構的意見，「政府都要諗，唔應該被（內地）通關牽着住走，不同城市亦有自己本身考慮，（香港人）回去亦要隔離......政府好似迷失了方向。」

他以新加坡為例，作為香港的競爭對手，其防疫方法已參考歐、美等地區，亦未見有得有好大問題，又表示，就算企業離開香港後，將來或者會回來，「但又係咪肯定會發生？而家咁樣搬走係無可厚非，或者要一段長時間之後先翻返嚟，但到時可能又要求人。 」

他指出，同樣的情況可以發生於航空業上，「依家（香港）好似孤立咗」，反問是否需要如此大的代價，去與內地通關，「（如果）做多嘢都通唔到，應該要做返自己角色，做返自己嘢，我又唔係乜都冇，有麝自然香。」

星夢郵輪：停航每周損失數千萬

在防疫措施限制下，郵輪被逼停航，取消多班航次，對郵輪公司收入帶來直接打擊。早前雲頂香港旗下星夢郵輪便表示，停航不但影響公司收入，公司仍須向1,300名郵輪員工支薪、邀付停泊費用，以及向受影響旅客退款，估計停航期間每周損失達數千萬港元。

參考立法會文件，碼頭營運商的收支（包括停泊費及商鋪租金）及財政預算，屬商業機密資料，故未有透露相關數字。

啟德郵輪碼頭 皇家加勒比國際遊輪有份

事實上，皇家加勒比國際遊輪與啟德郵輪碼頭淵源甚廣。啟德郵輪碼頭在2014年9月啟用，可停泊兩艘5萬噸級的郵輪。當時首隻在新碼頭停泊的郵輪，正正是皇家加勒比國際遊輪「菁英千禧號」。

除此之外，營運和管理啟德郵輪碼頭的環美郵輪碼頭，是由環美航務、皇家加勒比國際遊輪及信德集團轄下的冠新公司三間公司組成，其中環美航務佔六成股權，其餘兩間公司各佔兩成。