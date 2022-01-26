全球十大富豪身家今年縮水1350億美元　唯獨股神巴菲特有進賬

全球股市連日處弱勢，不少富豪身家因而縮水。據彭博億萬富豪指數，全球十大富豪的身家，合計大減1,350億美元。不過今年91歲﹑有股神之稱的巴菲特卻是他們當中，唯一一個年內身家有進賬的超級富豪。

據《新浪財經》周三（26日）報道，截至周一（24日）收市，由巴菲特掌舵的巴郡，股價在本月升幅達1%，讓這位資深投資者身家增加了14億美元，達到1,100億美元。自2006年以來，巴菲特捐贈了他持有的一半的巴郡A級股，但目前仍持有約23.9萬股，價值1,090億美元。

其他幾位富豪的淨資產都出現了大幅下跌。特斯拉CEO馬斯克身家，縮水300億美元至2,400億美元。特斯拉股價1月下跌了約24%。

亞馬遜創始人貝佐斯身價縮水了230億美元，至1,690億美元。他的公司股價今年下跌了約15%。

另外七位富豪，包括路威酩軒集團董事長伯納德-阿爾諾、微軟聯合創始人比爾-蓋茨和前CEO史蒂夫-鮑爾默、谷歌聯合創始人拉里-佩奇-和謝爾蓋-布林、Meta創始人馬克-扎克伯格、甲骨文董事長拉里-艾利森也都出現了虧損，反映出他們持有的股票價值大幅下跌。

9位富豪身家平均銳減150億美元

除了巴菲特以外，9位超級富豪的財富平均縮水了150億美元。不過，他們的總財富仍達到驚人的1.2萬億美元。

巴菲特比其他億萬富豪們更好地經受住了股市低迷的考驗，因為風險偏好正在發生轉變。通脹居高不下的前景以及美聯儲今年加息的預期，促使投資者將資金從高估值的成長型股票中撤出，轉而投向巴郡哈撒哈等較為穩定的股票。

巴菲特的巴郡哈撒韋擁有數十家「實體經濟」企業，包括Geico、喜詩糖果和伯靈頓北方鐵路公司（Burlington Northern railway）。此外，巴菲特的公司還持有美國運通、美國銀行、可口可樂和卡夫亨氏等相對保守的公司的大量股份。因此，很多投資者將巴郡股票視為一個安全的投資場所。