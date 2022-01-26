深圳發布放寬市場准入特別措施　涉及金融及科技等6個方面

中國發改委、中國商務部今日（26日）發布《關於深圳建設中國特色社會主義先行示範區放寬市場准入若干特別措施的意見》，意見提出6個方面24條具體舉措。

據中國發改委官網消息，為進一步支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區，加快推進綜合改革試點，持續推動放寬市場准入，打造市場化法治化國際化營商環境，牽引帶動粵港澳大灣區在更高起點、更高層次、更高目標上推進改革開放，經中共中央、中國國務院同意，在科技、金融、醫療、教育文化、交通以及其他領域，提出24條放寬市場准入的意見。

在科技領域，包括了創新市場準入方式建立電子元器件和集成電路交易平台、放寬數據要素交易和跨境數據業務市場准入等5條舉措。

在金融領域，共有4條，包括提升農產品供應鏈金融支持能力、推動深港澳地區保險市場互聯互通、提升貿易跨境結算便利度等舉措。

在醫療領域，包括放寬醫藥和醫療器械市場准入限制、試點開展網路處方藥銷售、優化人類遺傳資源審批准入服務、放寬醫療機構資質和業務准入限制4條舉措。

在教育領域，包括支持深圳高等教育和職業教育改革發展、優化網絡遊戲、視聽、直播領域市場環境2條舉措。

優化郵輪遊艇行業市場准入環境

在交通領域，共4條，包括優化郵輪遊艇行業發展市場准入環境、統一構建海陸空全空間無人體系准入標準和開放應用平台、放寬航空領域准入限制、支持深圳統一佈局新能源汽車充換電基礎設施建設和運營。

意見還提出完善深圳珠寶玉石行業准入體系、放寬通信行業准入限制等其他重點領域的5條放寬市場準入舉措。