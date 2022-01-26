教育股未止瀉　中教再挫逾25%　中午發公告稱業務維持正常

教育股股價未止瀉，其中從事職業教育的中教控股（0839），大瀉25.6%，最新報7.22元。

中教於中午時發公告，指出注意到近期公司股份價格波動，確認之業務營運維持正常。在開展業務時，遵守適用法律法規，包括《中華人民共和國民辦教育促進法》（2018年12月29日修正）和《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》（2021年4月7日修訂）。《中華人民共和國職業教育法》正在修訂當中，

公司指出，據其所知修訂將進一步支持社會力量舉辦職業教育，支持舉辦多種所有制形式的職業學校，優化職業教育學生在升學、就業、職業發展等方面的環境等。中共中央、中華人民共和國國務院在2021年印發了《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》，並要求各級和各地政府認真貫徹落實。該政策鼓勵上市公司等社會資本深度參與舉辦職業教育，鼓勵職業學校與企業共建產業學院、企業學院，鼓勵職業學校與社會資本合作共建職業教育基礎設施，並要求對產教融合型企業給予「金融+財政+土地+信用」組合式激勵等。

公司指出其職業教育業務有利於實現國家建設人力資源強國的戰略目標。將繼續致力於為更多學生創造和提供更優質的職業教育機會，為國家經濟社會發展做出積極貢獻。