許正宇與國務院國資委交流會面　鼓勵國企多利用香港進行投融資

財經事務及庫務局局長許正宇及副局長陳浩濂今日﹙26日﹚聯同庫務科同事，與國務院國有資產監督管理委員會（國資委）交流會面，向國資委港澳台辦主任王選文及相關部門簡介香港政府投資企業及管治上的安排。這些企業的例子包括香港機場管理局、香港鐵路有限公司、香港數碼港管理有限公司及香港科技園公司等。

許正宇於會上提到，這些企業提供公共服務及推動創科生態圈等範疇上有著重要的角色和貢獻，又指賺取利潤未必是政府投資企業的單一及主要原因，政府在作出投資決定時亦會考慮企業發展帶來的社會及經濟效益。財庫局會運用好政府跟市場的關係和協作，從政策主導的角度出發，確保所投資企業的營運方向與政策目標一致，同時亦會就企業財務狀況擔當把關角色。庫務科同事在會上亦詳細介紹了財庫局的有關工作，包括以資本投資基金對企業作出投資的模式、企業管治、政府部門分工及投資所帶來的社會效益等。

許正宇又感謝國資委各部門參與今天的交流，並稱：「與國資委交流啟發了我們對於政府投資及管理模式有更多不同的思考。我們鼓勵國有企業多利用香港作為國際金融中心的獨有地位和專業服務優勢，進行投融資及風險管理。期望日後持續與國資委作多方面及多層次的交流，結合雙方在企業投資以至各個範疇上的經驗，一同貢獻國家及香港的發展。」

王選文則表示國資委與財庫局日後會加強合作，貢獻國家所需，把握一帶一路倡議帶來的機遇，並協助香港融入國家發展大局。