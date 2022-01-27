內地公募基金上季持股全線曝光　1720隻產品持有貴州茅台

隨着內地公募基金2021年四季報披露完畢，相關基金的投資思路及投資標的曝光。

《投資快報》1月27日報道，統計數據顯示，貴州茅台以獲1,720隻基金持有，繼續成為公募基金最受喜愛的公司。而藥明康德遭467只重倉基金「清倉」，成為最多基金產品退出的A股公司。

貴州茅台最受基金歡迎

據統計，截止2021年12月31日，2,076家A股上市公司獲公募基金持有。其中，獲100隻及以上的基金持股的公司也有117家。貴州茅台（上海﹕600519）、寧德時代（深圳﹕300750）、東方財富(（深圳﹕300059）更是獲得超過1,000隻基金持有。

獲最多公募基金持有的是貴州茅台。統計數據顯示，截止2021年底，貴州茅台被1,720隻基金持有，較2021年三季度末增加了208皺，持股數量合計為8,899.39萬股，較三季度末的8,694.22萬股增加了2.36%。值得一提的是重倉持有貴州茅台的1,716隻基金，較三季度1,527隻增加了189隻，不過合計持股8,804.49萬股較三季度末8,813.84萬股減少了9.35萬股。

數據顯示，重倉持有貴州茅台的基金中有27只2021年四季度減持超過10萬股。其中，招商中證白酒A減持數量最多，其截止四季度末持有583.84萬股，較三季度減少167.16萬股。此外，鵬華匠心精選A、易方達藍籌精選、東方紅睿璽三年A、景順長城新興成長、天弘中證食品飲料ETF聯接A、鵬華中證酒A減持數量也超過30萬股。但與此同時，有28只基金增持貴州茅台超過10萬股，其中華夏上證50ETF增持最多，達86.86萬股。

不過藥明康德（上海﹕603259）成為上季遭最多基金退出的股份。數據顯示，截止2021年底，持有藥明康德的基金為660隻，較三季度末的1,123只減少了463隻。與此同時，基金持股數量也由58,239.15萬股降至53,799.92萬股，減少4,439.23萬股。重倉持有的基金則有658隻，按月三季度的1,125只減少467隻；持股數量減少4,815.30萬股至53,905.92萬股。二級市場上，藥明康德股價在2021年四季度大跌22.40%，2022年以來再跌12.11%，表現欠佳。

$貴州茅台酒股份有限公司(600519.SH)$

$寧德時代新能源科技股份有限公司(300750.SZ)$