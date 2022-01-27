恒隆地產去年轉賺近39億　派末期息0.6元　本港租賃收入下跌7%

恒隆地產（0101）公布，截至去年底公司虧轉盈，全年純利為38.68億元；2020年則虧損25.71億元；每股盈利0.86元，派末期息0.6元，連中期息全年合共派息0.78元。

期內收入上升15%至103.21億，營業溢利則上升14%至73.71億元，年內沒有物業銷售收入入賬。若撇除物業之淨重估收益，基本純利上升4%至43.65億元。

公司指，年內整體租賃收入增加16%至103.21億元,，其中內地物業組合的租賃收入按人民幣及港幣計值分別錄得23%和31%的升幅，足以抵銷香港物業組合7%的跌幅。

雖然內地疫情反覆，部份省份於年內重現零星確診個案，但零售市況持續回暖，高端商場強勁表現帶動下，商場租賃收入以人民幣計按年躍升25%。

恒隆年內整體租賃收入增加16%。（資料圖片）

本港租賃收入下跌7%

本港方面，經濟復甦仍然受疫情陰霾籠罩，旅遊限制和社交距離措施於報告年內持續生效。在未受變異病毒株 Omicron 威脅之前，零售市場從 2021 年 5 月開始漸見好轉，租戶銷售額於去年上升 9%，而所需的租金寬減亦大幅減少。

去年全年本港租賃收入下跌7%至33.82億元，下半年按年收入跌幅為1%，與上半年的 12%相比有所收窄。年內整體營業溢利減少7%至27.69億元，租賃邊際利潤率則維持於 82%；由於訪港旅客絕跡，租金下調令銅鑼灣零售組合收入下跌14%； 惟透過引入主打本地消費的租戶，商舖組合於去年底錄得100%的租出率；旺角零售組合的租賃收入下跌17%。

公司指，內地物業組合有望繼續成為業務的增長動力，延續穩健表現，新落成的辦公樓亦有望延續平穩的出租步伐至 2022 年，從而帶動整體租出率，為我們辦公樓組合帶來更可觀的收入；香港物業組合的表現將取決於 2019 冠狀病毒病疫情和各項防疫限制措施的發展，公司將持續完善租戶組合，致力留住優質租戶，同時加強與顧客的聯繫，以吸納本地消費者，跨越往後的挑戰。

恒隆集團去年轉賺26億元

另外，母公司恒隆集團（0010）公布去年全年純利轉賺25.89億元，2020 年則虧損15.41億元；派末期息0.65元，全年派0.86元。