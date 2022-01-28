證監會譴責花旗環球金融　罰款近3.5億　「遠遜持牌中介的標準」

證監會公布，譴責花旗環球金融並處以罰款3.4825億元，原因是該公司在2008年至2018年期間，一直容許其現貨股票業務部轄下多個交易櫃枱向機構客戶發布被錯誤標籤的申購意向，並在執行利便交易時向該等客戶作出失實陳述。

證監會認為，若非花旗環球金融在內部監控措施、合規職能和管理層監督方面犯有嚴重失誤及缺失，如此廣泛地存在的不誠實行為不會一直持續。

證監會亦認為，花旗環球金融的缺失及失當行為可歸因於其部分前高級管理人員沒有履行他們的監督職責所致。證監會稍後會對這些人士展開紀律程序。

證監會行政總裁歐達禮（Ashley Alder）表示，花旗環球金融所犯缺失的嚴重程度揭露了該公司存在一種鼓吹逐利而漠視誠實這基本標準的文化。因此，當員工面對要招攬更多生意及提升花旗環球金融的市場佔有率的持續商業壓力時，採取了欺詐手法而不惜犧牲客戶的最佳利益和損害市場廉潔穩健。

歐達禮續指，由於花旗環球金融遠遜於持牌中介人理應達到的標準，故有必要對其施加制裁。此舉亦闡明了證監會的零容忍態度，並決心根除持牌中介人的失當行為。

證監會法規執行部執行董事魏建新（Thomas Atkinson）表示，證監會其中一個主要關注點是，花旗環球金融的高級管理層沒有確保能夠維持適當的操守標準和遵守相關監管規定，以及了解、管理和監察其業務及風險。該失當行為相當普遍並持續了超過十年，這反映花旗環球金融的高級管理層沒有妥善履行其管理及監督責任。